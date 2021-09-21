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Украина получила еще 159 тысяч доз вакцины CoronaVac

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Украина получила еще 159 тысяч доз вакцины CoronaVac

Украина получила еще 159 тыс. доз вакцины CoronaVacв рамках инициативы COVAX.

Как сообщает пресс-служба Министерств здравоохранения, вакцину доставил Детский фонд ОО (ЮНИСЕФ).

В Минздраве напомнили, что вакцина CoronaVac (Vero Cell инактивированная), производства Sinovac (Китай), признана ВВОЗ для экстренного применения, что означает соответствие продукта международным стандартам безопасности, эффективности и условий производства.

Эту партию вакцины, как и все в рамках COVAX, Украина получает бесплатно.

Отмечается, что всего ЮНИСЕФ доставил Украине 4 485 510 доз вакцин разных производителей от имени COVAX.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минздрав


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