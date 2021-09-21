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Фонд гарантирования повторно выставил на продажу кредит "Златобанка" с самолетами в залоге

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Фонд гарантирования повторно выставил на продажу кредит

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на повторную продажу на электронном аукционе право требования по кредиту юрлица, основной вид деятельности которого – пассажирский авиатранспорт.

Как сообщает пресс-служба Фонда, актив принадлежит ликвидируемому АО "Златобанк".

Отмечается, что торги состоятся 5 октября в системе Prozorro.Продажи.

Общая сумма задолженности по кредитному договору составляет 817,9 млн грн, столько же составляет стартовая цена лота.

Обеспечением выполнения обязательств по кредиту выступают два пассажирских самолета Boeing 737-500, каждый из которых оснащен двумя двигателями типа CFM56-3С-1, 1993 года выпуска, а также имущественные права на денежные средства по договору исполнения чартерных перевозок.

Торги состоятся по голландской модели аукциона. Средства, полученные от этого актива, Фонд направит на расчет с кредиторами "Златобанка".

"Златобанк" основан в 2008 году. Крупнейшим акционером финучреждения на 1 октября 2014 года являлось ООО "Авангард-Экспо" (97,94%), единственным бенефициаром – Елена Якименко.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2014 года по размеру общих активов (7,89 млрд грн) банк занимал 27 место среди 166 украинских банков.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Фонд гарантирования


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