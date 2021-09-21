Нацбанк запустит новое поколение системы электронных платежей в августе 2022 года

Новое поколение системы электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины заработает 20 августа 2022 года.

Как сообщает пресс-служба регулятора, СЭП заработает на базе международного стандарта ISO 20022 и в круглосуточном режиме 24/7.

Отмечается, что это даст банкам и бизнесу новые возможности, а также повысит безопасность платежей. Кроме этого, благодаря внедрению международного стандарта ISO 20022 платеж обогатится дополнительной информацией, а значительное количество процессов во время обработки платежей можно будет автоматизировать.

"Осовременивание СЭП соответственно международному стандарту ISO 20022 даст возможность модернизировать финансовую инфраструктуру, повысить конкурентоспособность Украины и будут способствовать ее интеграции с мировыми рынками, которые уже работают по этому стандарту. Мы уверены, что банковская система способна успешно и вовремя перейти на этот новый стандарт и сделать его востребованным и удобным как для клиентов, так и для банков", – отметил заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан.

Для слаженного перехода на модернизированный режим работы участники СЭП обязаны:

до 31 октября 2021 года подключиться к тестовому стенду (работает с 1 апреля) для комплексного тестирования взаимодействия с осовремененным поколением СЭП;

до 20 августа 2022 ода внести изменения в регламенты работы своих систем автоматизации, формирования балансов за день и другой отчетности.

Соответственно с 20 августа 2022 года все банковские платежные операции будут проходить через СЭП нового поколения, подчеркнули в НБУ.

Международный стандарт ISO 20022 – универсальный способ взаимодействия различных автоматизированных систем участников финансовых и торговых рынков в мире. Его внедрение в Украине предоставит банкам и бизнесу новые возможности, удешевит транзакции, повысит гарантии их проведения и безопасность. Кроме того, этот стандарт дает возможность обогатить платеж дополнительной информацией, а также автоматизировать большое количество процессов во время обработки платежей.