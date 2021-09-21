Миссия МВФ начинает работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда начинает работу в Украине 21 сентября.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян, передает Радио Свобода.

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждать с властями Украины первый пересмотр программы, которая поддерживается МВФ. Встречи миссии будут проходить онлайн-режиме", – говорится в его заявлении.

Как сообщалось, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал начало работы миссии 18 сентября. По его словам, Украина ожидает $750 млн второго МВФ по программе stand-by в конце ноября - начале декабря, так как все условия украинская сторона выполнила.

Ранее представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован говорил, что миссия Международного валютного фонда по вопросам первого пересмотра программы stand-by может начать работу в Украине 21-23 сентября.

Министр финансов Сергей Марченко в конце августа указывал, что обсуждается возможность продления текущей 18-месячной программы stand-by на полгода.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.