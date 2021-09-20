НБУ откроет в Киеве образовательный центр "Музей денег"

Национальный банк Украины начал масштабный социальный проект в сфере финансовой грамотности, что предполагает создание образовательного центра "Музей денег". Открытие музея планируется в 2023-2024 годах, он будет размещаться по адресу: Киев, Контрактовая площадь, 2-А.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Цель этого проекта – повышение финансовой грамотности украинцев, их уровня знаний и навыков в сфере личных финансов.

"Мы готовим широкую экскурсионную и образовательную программу для Музея денег, которая будет интересна как малышам-дошкольникам, так и людям почтенного возраста. Мы хотим создать здесь дружественное пространство для родителей с малышами, людей с инвалидностью и англоязычных посетителей", – отметил председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

Шевченко добавил, что выставка "Музей гривни под открытым небом", работающая со 2 сентября этого года, продемонстрировала высокий спрос на финансовые знания. Посещаемость выставки в четыре раза выше, чем ожидалось, что свидетельствует о необходимости создания постоянно действующего образовательно-музейного пространства.

Музей станет уникальным для Украины центром предоставления бесплатных практических финансовых знаний для всех возрастных категорий населения.

Экспозиционная площадь трехэтажного музея составит около 2 тыс. кв. м, еще около 1 тыс. кв. м будет отведено для образовательного центра. В музее планируется обустройство более 20 экспозиционных и 8 лекционных залов. Вход будет бесплатный, а пропускная способность музея составит более 100 тыс. посетителей в год.