Аграрии собрали около 46 миллионов тонн зерна нового урожая, – Минагрополитики

Украинские аграрии с начала уборочной кампании по состоянию на 17 сентября собрали 45,7 миллионов зерновых и зернобобовых культур с площади 10,4 млн га при урожайности 43,9 ц/га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В том числе пшеницы намолочено 33 млн тонн, ячменя намолочено 10,2 млн тонн, гороха – 582 тыс. тонн.

"Лидером по намолоту зерна является Одесская область, которая намолотила более 4,35 млн тонн зерна, а по урожайности – Хмельницкая с показателем 60,3 ц/га", – отмечается в сообщении.

Кроме того, завершена уборка рапса на площади 1 млн га при урожайности 28,6 ц/га, намолочено более 2,9 млн тонн семян. Самая высокая урожайность этой культуры зафиксирована в Тернопольской (37,2 ц/га) и Хмельницкой (35 ц/га) областях.

Также сельхозпроизводители 10 областей начали сбор кукурузы.

Кроме того, аграрии 20 областей проводят сбор гречки, которой с 56% площадей намолочено 62,6 тыс. тонн при урожайности 13,4 ц/га. При этом, на Донетчине и Харьковщине ее сбор уже закончили.

Аграрии Винницкой, Львовской, Ривненской, Тернопольской , Харьковской, Черновицкой и Черкасской областях начали копать сахарную свеклу, которая убрана на 10,6 тыс. га (5%). Уже собрали 506 тыс. тонн при урожайности 477,4 ц/га

Сельхозтоваропроизводители почти всех областей начали собирать подсолнечник – уже собран урожай с 1,1 млн га (по Украине 17%) при урожайности 21,2 ц/га.

Аграрии 16 областей начали сбор сои, которая убрана с 12% площадей.

Напомним, в 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.