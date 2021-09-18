Нидерландский производитель кормов открыл новый завод на Львовщине

Во Львовской области запустили в работу украинско-нидерландский завод по изготовлению минеральных и витаминных добавок для сельского хозяйства ООО "Коудайс Украина".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

По словам главы ведомства Алексея Чернышова, это стало результатом совместных идей и инвестиций украинского и нидерландского бизнеса.

"Запуск нового предприятия – действительно знаковое событие для всего региона. Ведь здесь появилось более 100 рабочих мест для местных жителей. С налогов предприятия община получает дополнительные поступления в бюджет и станет более способной. Но самое главное –мы видим успешное сотрудничество украинской и нидерландского бизнеса, пусть это станет хорошим примером для других громад", – сказал министр.

Отмечается, что на заводе работает автоматизированная линия производства. Общая мощность предприятия составляет 1 500 тонн минерально-витаминных добавок для сельского хозяйства в месяц.

Компания расположена на Золочивщине и является одним из крупнейших налогоплательщиков района.

Отметим, нидерландская компания Koudijs Animal Nutrition является ведущим мировым производителем и экспортером полноценных программ откорма, кормовых концентратов и премиксов для животных. Насчитывает около 90 заводов по всему миру.