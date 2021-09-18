России рано радоваться по поводу "Северного потока-2", – евродепутат

Российский газопровод "Северный поток-2" еще может стать инвестиционной руиной, российские крики "ура" по поводу завершения этого проекта преждевременны.

Об этом заявил депутат Европарламента от фракции "зеленых" Райнхард Бютикоферв интервью агентству dpa, передает DW.

Он напомнил, что эксплуатация "Северного потока-2" должна отвечать требованиям европейского законодательства. Так, к примеру, в рамках антимонопольных правил должен быть обеспечен анбандлинг – отделение деятельности оператора ГТС от добычи и поставки газа. Российский концерн "Газпром" до сих пор не обеспечил этого в случае с новым трубопроводом, констатировал евродепутат.

Бютикофер также указал, что, согласно европейским нормам, на закачку газа в трубопровод должны иметь право и третьи стороны, но "Газпром" пока не нашел решения и в этом вопросе. Наконец, для запуска газопровода требуется сертификация от властей ФРГ, и когда она будет получена, тоже неизвестно.

"Даже если Федеральное агентство по сетям и одобрит запуск "Северного потока-2", данный проект еще может быть остановлен Еврокомиссией. Если найдутся серьезные аргументы в пользу того, что позитивное решение федерального агентство по газопроводу противоречит европейскому энергетическому законодательству, то он еще может превратиться в "инвестиционную руину", – полагает Райнхард Бютикофер.

Как сообщалось, 10 сентября российский "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2".

2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне текущего года. При этом глава "Газпрома" уточнил, что это не приведет к увеличению общего объема поставок российского газа в Европу.

Ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.