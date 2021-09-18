Госпогранслужба в Черновицкой области обнаружила контрафактных сигарет на 2,5 миллиона

В Черновицкой области пограничники совместно с правоохранителями области обнаружили 110 ящиков контрафактного табака на более 2,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"На Буковине, по материалам оперативных подразделений Госпогранслужбы, а именно – по факту незаконного хранения с целью дальнейшего сбыта подакцизных товаров (ст. 204 КК Украины), в одном из частных жилищ в населенному пункте Русская Вижницкого района пограничники обнаружили подакцизные товары разных наименований без марок акцизного налога Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего во время обысков в одном из складских помещений было обнаружено 55 тыс. пачек сигарет.

Следственные действия продолжаются.