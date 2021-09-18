Власти Латвии ужесточили правила въезда для украинцев

Латвия внесла Украину в список стран, несущих серьезный риск для здоровья населения страны. Кроме того, Рига изменила правила въезда наших граждан.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Латвии на странице в Facebook.

"Въезд в Латвийскую Республику с 18 сентября 2021 года без уважительной причины, в том числе с целью туризма разрешен только гражданам Украины, которые имеют COVID-сертификаты стран-членов ЕС ЕЭП, Швейцарии и Великобритании, а также имеют COVID-сертификаты, полученные в мобильном приложении "Дія" с QR-кодом для их проверки и совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие лица не подлежат 10-дневной самоизоляции и освобождены от требования тестирования на COVID-19 перед прибытием в Латвию и после пребывания. Перед поездкой необходимо заполнить анкеты на сайте covidpass.lv (не ранее, чем за два дня до приезда в Латвию).

В случае отсутствия соответствующих сертификатов, въезд в Латвию разрешен следующим категориям граждан Украины:

водители и члены экипажей грузовых транспортных мероприятий, экипажей грузовых или технических рейсов, которые прибывают в Латвийскую Республику или покидают ее для выполнения своих рабочих обязанностей;

члены семей граждан ЕС/ЕЭС/Швейцарии (супруги, дети до 21 года и лица, находящиеся под опекой или являющиеся опекунами); резиденты ЕС, имеющие разрешение на проживание/пребывание в Латвии; лица, получившие положительное решение о выдаче вида на жительство;

дипломаты и члены их семей, которые пересекают территорию Латвийской Республики транзитом в страны выполнения официальных функций, должностные лица дипломатической и консульской службы, должностные лица и члены их семей, которые возвращаются из стран своей аккредитации, или въезжают в страны с целью выполнения своих функциональных обязанностей;

лица, цель поездки которых – гуманитарные обстоятельства (похороны, тяжелая болезнь близкого родственника); работники и специалисты для выполнения обязательств латвийских коммерсантов; спортсмены и спортивные работники, а также представители международных спортивных организаций, прибытие которых в Латвийскую Республику в связи с участием в международном спортивном мероприятии; студенты очной формы обучения и студенты по обмену;

на лечение (диагностика и терапия) по согласованию с Инспекцией здравоохранения Латвии;

работники культуры, прибытие в Латвию которых необходимо для организации культурных и общественных мероприятий (вопрос должен быть согласован с Министерством культуры Латвии); лица, а также члены их семей (если срок трудовых отношений с лицом планируется более шести месяцев) для выполнения обязанностей ведущего научного сотрудника по приглашению научного учреждения;

авиапассажиры, во время транзитного пересечения Латвии, в случае, если они не покидают транзитную зону и находятся в ней не более 24 часов, а также могут предоставить подтверждение транзитного характера.

Для этих категорий являются обязательными требованиями наличие отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР (не ранее 72 часа до пересечения границы), или тест на антигены (48 часов); необходимость сделать повторный тест по прибытию в Латвию; прохождение самоизоляции в течение 10 дней.