Киевские власти планируют потратить 1,1 миллиарда от выпуска облигаций на ремонт мостов и улиц

Власти Киева планируют выпустить муниципальные облигации на 1,1 млрд грн для финансирования дефицита бюджета развития и инфраструктурных проектов.

Об этом говорится в ответе Киевской городской государственной администрации на запрос LIGA.net.

Отмечается, что Киев планирует выпустить облигации в IV квартале 2021-го. Погашать долг город будет в 2024-2026 годах. Среди проектов, которые планируют финансировать за счет выпуска облигаций – проектные работы по строительству и реконструкции трамвайных линий, путепроводов, мостов, улиц.

Также деньги могут направить на реконструкцию зон отдыха, реконструкцию и строительство учебных заведений.

В КГГА добавили, что размер и условия заимствования "вполне приемлемы" для города. Выпуск облигаций также согласовали с Министерством финансов, добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску ожидаемый долгосрочный рейтинг "B(EXP)". По данным Fitch, Киев планирует осуществить выпуск внутренних облигаций объемом до 1,1 млрд грн тремя частями: один транш на 300 млн грн и два транша по 400 млн грн.