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Совет нацбезопасности запустил систему мониторинга олигархов

Совет нацбезопасности запустил систему мониторинга олигархов

Совет национальной безопасности и обороны запустил систему мониторинга олигархов.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал на брифинге по результатам заседания СНБО, передает Укринформ.

По его словам, разработка этой системы была необходима в рамках законопроекта об олигархах, который готовится ко второму чтению.

"Аппарату СНБО была поставлена ​​задача разработать систему мониторинга, и мы сегодня имели отчет о том, что в аппарате СНБО разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года современная информационно-аналитическая система, имеющая систему третьего класса высокого уровня сложности. Она сможет осуществлять мониторинг всех тех людей, которые после принятия закона об олигархах в Верховной Раде должны быть под системой нашего мониторинга", – сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, система может работать с открытыми документами, для служебного пользования и секретными.

"Она построена таким образом, чтобы в случае принятия в Верховной Раде закона мы сразу могли отреагировать на все те вопросы, которые перед нами поставит законодатель", – добавил Данилов.

Ранее Верховная Рада приняла за основу проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политическую вес в общественной жизни (олигархов)".

Законопроектом предлагается установить четыре признака для отнесения лиц к категории олигархов:

  • участие в политической жизни;
  • значительное влияние на средства массовой информации;
  • владение субъектом хозяйствования, который является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;
  • стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно является) превышает один миллион прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).

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Джерело:  Укринформ
Данілов (54) олігарх (253) РНБО (507)


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Кто мониторить бубет ? Один из олигархов ?
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18.09.2021 12:16 Відповісти

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