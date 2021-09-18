Совет нацбезопасности запустил систему мониторинга олигархов

Совет национальной безопасности и обороны запустил систему мониторинга олигархов.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал на брифинге по результатам заседания СНБО, передает Укринформ.

По его словам, разработка этой системы была необходима в рамках законопроекта об олигархах, который готовится ко второму чтению.

"Аппарату СНБО была поставлена ​​задача разработать систему мониторинга, и мы сегодня имели отчет о том, что в аппарате СНБО разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года современная информационно-аналитическая система, имеющая систему третьего класса высокого уровня сложности. Она сможет осуществлять мониторинг всех тех людей, которые после принятия закона об олигархах в Верховной Раде должны быть под системой нашего мониторинга", – сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, система может работать с открытыми документами, для служебного пользования и секретными.

"Она построена таким образом, чтобы в случае принятия в Верховной Раде закона мы сразу могли отреагировать на все те вопросы, которые перед нами поставит законодатель", – добавил Данилов.

Ранее Верховная Рада приняла за основу проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политическую вес в общественной жизни (олигархов)".

Законопроектом предлагается установить четыре признака для отнесения лиц к категории олигархов: