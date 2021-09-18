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Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 217 миллионов

Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 217 миллионов

Национальный банк 17 сентября провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней по процентной ставке 9,5%.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Отмечается, что были удовлетворены заявки четырех банков на 217 млн грн рефинансирования Нацбанка.

Напомним, что 10 сентября Нацбанк удовлетворил заявки 7 банков на получение рефинансирования сроком до трех лет на максимально возможную общую сумму 3 млрд грн под 9,91% годовых.

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Джерело:  Нацбанк
банки (6941) НБУ (9240) рефінансування (360) тендер (2150)


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