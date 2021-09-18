Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 217 миллионов

Национальный банк 17 сентября провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней по процентной ставке 9,5%.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Отмечается, что были удовлетворены заявки четырех банков на 217 млн грн рефинансирования Нацбанка.

Напомним, что 10 сентября Нацбанк удовлетворил заявки 7 банков на получение рефинансирования сроком до трех лет на максимально возможную общую сумму 3 млрд грн под 9,91% годовых.