Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 217 миллионов
Национальный банк 17 сентября провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней по процентной ставке 9,5%.
Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Отмечается, что были удовлетворены заявки четырех банков на 217 млн грн рефинансирования Нацбанка.
Напомним, что 10 сентября Нацбанк удовлетворил заявки 7 банков на получение рефинансирования сроком до трех лет на максимально возможную общую сумму 3 млрд грн под 9,91% годовых.
Джерело: Нацбанк
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