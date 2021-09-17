Данилов опроверг собственное заявление о "фейковом" запуске российской сети супермаркетов в Украине

Российская торговая сеть "MERE" все-таки работает в Украине, но у Совета национальной безопасности и обороны есть понимание дальнейших шагов в этом отношении.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.

"Будьте уверены, российская торговая сеть "MERE" в Украине работать не будет. Подождите", – заявил секретарь СНБО, отвечая на уточнение, что магазины этой сети по-прежнему работают в Белой Церкви Киевской области и в Павлограде на Днепетровщине, несмотря на прозвучавшие ранее заверения секретаря СНБО в их закрытии.

Данилов признал, что в Украине есть еще несколько городов, где функционирует указанная торговая сеть.

Отвечая на вопрос, по какой причине она продолжает работать, секретарь СНБО ответил, что обращался к мэру Николаева.

"Я хотел бы его отправить в Красноярск, откуда к нам приехали эти (учредители "MERE" в Украине, – ред.), чтобы он там попробовал открыть сеть украинских магазинов и попробовал там поработать", – сказал он.

"Я вообще считаю, это позором. Мэры городов, которые позволяют то, чтобы у них работала эта сеть, то им нужно вообще думать, чем они там занимаются. И когда они говорят, что они не имеют к этому никакого отношения, то знаете – если имеешь желание иметь отношение, то найдешь, как это сделать. Если имеешь желание закрывать глаза на то, что делают на нашей территории россияне, то будешь делать это", – добавил Данилов.

По его словам, "у СНБО есть понимание, как реагировать на этот вопрос".

"Мы понимаем, что мы будет в данном случае делать. Более того, я могу сказать, что определенное число сотрудников этой российской сети приехали из Российской Федерации. Каким-то удивительным образом, они получают у нас возможность работать. Разберемся", – добавил секретарь СНБО.

На вопрос о конкретных шагах в этом направлении Данилов ответил: "Вы увидите".

При этом в опубликованном 12 сентября интервью Данилов называл информацию о работе магазинов указанной сети в Украине "одним из фейков" и "составляющей гибридной войны".

"Парень, который когда-то работал в каком-то институте, говорит, что они хотят открывать там 40 (супермаркетов, – ред.)... Послушайте, я уже говорил мэру Николаева: хотя бы один откроется, я увижу, что он будет делать? И там еще в одном городе – в Павлограде – якобы говорили. Когда дали команду проверить, то ничего там нет. Поверьте, мы отслеживаем все эти вещи", – говорил Данилов в интервью Радио Свобода.

Ранее стало известно, что до конца июня сеть Mere (проект владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор") планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году. Директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко отмечал, что сеть также планирует открыть до конца года 40 магазинов в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что в конце 2020 года в Украине открылся первый магазин Mere в Николаеве в составе торгового центра "Амстор". Однако магазин проработал недолго и закрылся.

Отмечается, что выходом Mere на украинский рынок и развитием сети занимается ООО "Альянстрейдсервис", зарегистрированное 18 июля 2019 г. Бенефициаром компании указано общество с ограниченной ответственностью "НСКТрейд", зарегистрированное в Минске. Конечным бенефициаром указан основатель российской сети дискаунтеров "Светофор" Сергей Шнайдер.

Уже несколько лет "Светофор" развивается за пределами России под брендом Mere.