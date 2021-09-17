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С завтрашнего дня пункт вакцинации в аэропорту "Борисполь" прекращает работу

С завтрашнего дня пункт вакцинации в аэропорту

Пункт вакцинации от коронавируса в аэропорту "Борисполь" прекращает работу с 18 сентября 2021 года.

Об этом говорится в сообщении аэропорта

"Ближайший к аэропорту пункт находится по адресу: Борисполь, ул. Киевский шлях, 71 (помещение бывшего кинотеатра "Европа")", - сказано в сообщении.

За период работы с 9 августа по 16 сентября в аэропорту сделали прививки 2 173 человека.

Как сообщалось, с 9 августа в международном аэропорту "Борисполь" начал функционировать пункт массовой вакцинации против COVID-19. Прививку можно было сделать в помещении терминала D на первом этаже ежедневно с 09:00 до 15:00. 

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Джерело:  "Борисполь"
Бориспіль (700) вакцина (889) коронавірус (3209)


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