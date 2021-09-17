Для погашения долгов перед военными нужно внести изменения в госбюджет, – Минобороны

Для решения проблемы задолженности по выплате денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил Украины необходимо внести изменения в госбюджет, соответствующий законопроект может быть принят в ближайшее время.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает пресс-служба министерства.

"Минобороны некоторое время назад заявляло о том, что средства, необходимые для проведения в полном объеме единовременных обязательных видов выплат, выплаты дополнительного вознаграждения, введенной 29 июля 2020 года постановлением Кабинета министров Украины №741, других дополнительных выплат военнослужащим ВСУ, предусмотренных законодательством, не были учтены во время принятия государственного бюджета на 2021 год. Но настойчивая позиция Министерства обороны и конструктивный подход народных депутатов позволили найти решение этого вопроса", - заявил Маляр.

Так, в Верховную Раду как неотложный уже подан проект закона о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете на 2021 год" по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов".

Этим законопроектом предусмотрены расходы, в частности, и на покрытие дефицита в средствах на выплату денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

"Голосование состоится в ближайшее время. Поэтому уже в октябре Минобороны получит возможность как можно быстрее профинансировать все предусмотренные законодательством виды выплат военнослужащим в полном объеме", - резюмировала Маляр.

Как сообщалось, по данным омбудсмена, задолженность Министерства обороны относительно обязательных выплат военнослужащим составляет 1,465 млрд грн.

В частности, 1,27 млрд грн – это задолженность по выплатам денежной помощи на оздоровление. Кроме того, отмечают в Офисе омбудсмена, также прекращено финансирование "боевых выплат" военнослужащим, которые выполняют задания в зоне проведения операции Объединенных сил.