НАБУ сообщило о подозрении в получении взятки главе райсуда Винницкой области
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении председателю суда одного из районных судов Винницкой области в получении неправомерной выгоды.
Об этом говорится в сообщении НАБУ.
Как установило следствие, судья выразил просьбу предоставить ему 120 тыс. грн ($4620) неправомерной выгоды. В обмен на деньги он обещал принять решение в интересах физического лица о признании права на земельную долю (пай).
В рамках расследований НАБУ совместно с Управлением стратегических расследований в Винницкой области ГСР Нацполиции при процессуальном руководстве САП осуществили обыски и изъяли часть предмета неправомерной выгоды и денежные средства в сумме более $50 тыс.
Джерело: НАБУ
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