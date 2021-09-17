БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1737 відвідувачів онлайн
Новини
1 847 0

НАБУ сообщило о подозрении в получении взятки главе райсуда Винницкой области

НАБУ сообщило о подозрении в получении взятки главе райсуда Винницкой области

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении председателю суда одного из районных судов Винницкой области в получении неправомерной выгоды.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Как установило следствие, судья выразил просьбу предоставить ему 120 тыс. грн ($4620) неправомерной выгоды. В обмен на деньги он обещал принять решение в интересах физического лица о признании права на земельную долю (пай).

В рамках расследований НАБУ совместно с Управлением стратегических расследований в Винницкой области ГСР Нацполиции при процессуальном руководстве САП осуществили обыски и изъяли часть предмета неправомерной выгоды и денежные средства в сумме более $50 тыс.

Автор: 

Джерело:  НАБУ
хабар (502) Вінницька область (147) суддя (90)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 