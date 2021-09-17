НАБУ сообщило о подозрении в получении взятки главе райсуда Винницкой области

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении председателю суда одного из районных судов Винницкой области в получении неправомерной выгоды.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Как установило следствие, судья выразил просьбу предоставить ему 120 тыс. грн ($4620) неправомерной выгоды. В обмен на деньги он обещал принять решение в интересах физического лица о признании права на земельную долю (пай).

В рамках расследований НАБУ совместно с Управлением стратегических расследований в Винницкой области ГСР Нацполиции при процессуальном руководстве САП осуществили обыски и изъяли часть предмета неправомерной выгоды и денежные средства в сумме более $50 тыс.