Минздрав получил оборудование для определения новых штаммов коронавируса

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины появилось оборудование для секвенирования (выявления новых штаммов) образцов SARS-CoV-2, выявленных у украинских пациентов. Мощность секвенатора - 400 образцов в месяц.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

"Убежден, что наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование, – это вопрос национальной безопасности. Наконец мы его имеем. Теперь мы оперативно сможем реагировать на биологические угрозы, четко устанавливая источник. До этого времени Украина отправляла свои образцы на секвенирование в лаборатории ВОЗ, что занимало определенное время, теперь сможем реагировать оперативно", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также для лабораторных центров в каждой области за бюджетные средства было закуплено:

58 автоматических станций пробоподготовки для экстракции РНК (выделение из вируса для дальнейшего анализа);

55 приборов для обнаружения возбудителя (амплификации);

4 роботизированных и автоматизированных системы, которые в автоматическом режиме обеспечивают выполнение этапа экстракции РНК и внесение амплификационной смеси с минимальным привлечением специалистов лаборатории.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты предоставления медпомощи пациентам с COVID-19 в части тестирования и самоизоляции.