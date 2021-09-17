Минфин погасил дефолтные облигации Госипотечного учреждения на 1,8 миллиарда

В первом полугодии 2021 года государство выполнило обязательства Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) по размещенным в декабре 2013 года облигациям на сумму 1,75 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передает Finbalance.

В 2022 году Минфин прогнозирует расходы, связанные с выполнением государством гарантийных обязательств ГИУ на сумму 272 млн грн, в 2023 году – столько же, в 2024 году – 1,27 млрд грн.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что миллиардные долги ГИУ покроет "Укрфинжилье" или Минфин.

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Как сообщалось, в начале мая стало известно, что ГИУ допустило дефолт по облигациям, выпущенным под госгарантии. В частности, учреждение не выплатило в декабря 2020 года в установленный срок основную сумму и начисленные проценты по облигациям.

В мае глава правления ГИУ Егор Притула заявлял, что Министерство финансов погасило облигации ГИУ, по которым в декабря 2020 года был допущен дефолт.

Эти облигации на 2 млрд грн были выпущены в 2013 году с дополнительным обеспечением в виде госгарантии. К концу 2020 года общая сумма обязательств ГИУ по выпущенным облигациям составила 4,97 млрд грн (включая задолженность на 1,67 млрд грн по облигациям, которые подлежали погашению в ноябре и декабре прошлого года).

Согласно отчетности ГИУ, по состоянию на конец первого квартала 2021 года его активы составляли 2,4 млрд грн, непокрытый убыток – 4,74 млрд грн.

ГИУ работает на рынке ипотечного кредитования с 2004 года как учреждение второго уровня, основной задачей которой определено рефинансирование ипотечных кредиторов, в т.ч. за счет средств, поступивших от размещения ценных бумаг.

29 апреля Верховная Рада приняла закон о присоединении ГИУ к госпредприятию "Укрфинжитло" с учетом ожидаемой докапитализации последнего за счет выпуска ОВГЗ на 20 млрд грн.