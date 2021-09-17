SkyUp в октябре откроет новое направление из Киева в ОАЭ

Авиакомпания SkyUp Airlines с 23 октября начнет выполнять рейсы из Киева в эмират Рас-эль-Хайма (ОАЭ).

Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Как сообщается, изначально вылеты запланированы каждую субботу, а с 22 декабря 2021 года - также и каждую среду.

Стоимость билетов составляет: Киев-Рас-эль-Хайма - от 3 308 грн; Рас-эль-Хайма-Киев - от 3 335 грн.

Рас-эль-Хайма-эмират на севере ОАЭ, выходящий к побережью Персидского залива.

Все пассажиры, путешествующие в ОАЭ, должны предоставить при регистрации на рейс в аэропорту отправления:

полис международного медицинского страхования, подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ;

заполненный на английском языке и обязательно распечатанный сертификат ПЦР-теста, который подтверждает отрицательные результаты COVID-19.

Указанный Сертификат должен быть выдан не более чем за 72 часов до прибытия в ОАЭ и должен быть предоставлен только аккредитованными в Украине медицинскими учреждениями. Это требование не применяется в отношении детей в возрасте до 12 лет и пассажиров, имеющих среднюю или тяжелую формы инвалидности.

По прибытии необходимо пройти еще один тест на COVID-19, который делается прямо в аэропорту, а также скачать приложение ALHOSN и зарегистрироваться в нем для возможного общения с органами здравоохранения ОАЭ. Результат этого теста поступит в виде SMS-сообщения в течение 24 часов. До момента получения результата теста необходимо находиться в условиях самоизоляции в отеле или другом месте проживания.

Как сообщалось, SkyUp Airlines с 18 октября 2021 года открывает рейсы по маршруту Киев-Мадрид-Киев.