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Новини
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Нардеп от партии Зеленского заявил о потере биткоинов на 22 миллиона

Нардеп от партии Зеленского заявил о потере биткоинов на 22 миллиона

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин заявил, что потерял доступ к кошельку с бикоинами стоимостью 22 миллионов гривен, когда возникла необходимость подтвердить их наличие.

Об этом говорится в заключении Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) о результатах полной проверки декларации Дмитрия Гурина за 2020 год, передает "Слово и дело".

В своей декларации нардеп задекларировал криптовалюта Bitcoin на сумму 22,53 млн грн, которые принадлежали его жене Марии Салтыковой. Но документов, подтверждающих достоверность этих данных, он при проведении проверки НАПК не предоставил.

Предоставляя устные объяснения для НАПК, Гурин заявил, что 21 апреля 2021 года был украден его автомобиль, а вместе с ним и флешка – так называемый "холодный кошелек", на котором хранится криптовалюта.

Правоту своих слов он подтвердил справкой из Единого реестра досудебных расследований. Дело о краже сейчас расследует Днепровское управление полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Таким образом, у нардепа осталось 47 тыс. грн на банковском счету и непогашенный долг перед АО КБ "Приватбанк" в сумме 52 тыс грн.

При этом, на банковских счетах жены декларант указал $3,03 и 3,12 евро. Также у жены осталась наличность – $56 тыс. и 11,7 тыс. грн.

Напомним, до того, как стать депутатом, Дмитрий Гурин 12 лет работал в собственном агентстве на рынке диджитал-коммуникаций и рекламы.

Как сообщалось, ранее НАПК внесло предписание Кабинету министров с требованием провести служебное расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности главу Государственной регуляторной службы (ГРС), бывшего нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера за недостоверное декларирование.

Так, в декларации Алексей Кучер указал, что владеет криптовалютой Bitcoin стоимостью 13,1 млн грн, однако не смог этого подтвердить в ходе проверки декларации.

Автор: 

Джерело:  "Слово и дело".
біткоїн (288) електронне декларування (456) НАЗК (509) Слуга народу (187) Гурін Дмитро (1)


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Топ коментарі
+16
Ну да, все же хранят носители важной информации в бардачке машины, верим, верим.
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17.09.2021 20:16
+5
"Бідняга", тепер з простягнутою рукою - до церкви.
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18.09.2021 08:48
+3
На жалость давит...
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18.09.2021 18:50
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Та ладно, хто б це усі свої статки зберігав у нестабільному біткоїні.
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17.09.2021 19:35 Відповісти
Це були гроші на зарплати та пенсії українців. Через порохоботний біткоїн доведеться ще підняти тарифи, щоб можна було виплати зарплати в 4тис. доларів українцям!
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19.09.2021 21:07 Відповісти
Ну да, все же хранят носители важной информации в бардачке машины, верим, верим.
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17.09.2021 20:16 Відповісти
"Бідняга", тепер з простягнутою рукою - до церкви.
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18.09.2021 08:48 Відповісти
Адміністратор форуму
Тест
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18.09.2021 10:55 Відповісти
На жалость давит...
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18.09.2021 18:50 Відповісти
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18.09.2021 19:04 Відповісти
потерял-нашел, нашел-потерял-забыл-вспомил, налоговая, чо прикопалась???
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19.09.2021 09:21 Відповісти
Бідолашний
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19.09.2021 19:30 Відповісти
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20.09.2021 10:45 Відповісти

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