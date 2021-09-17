Нардеп от партии Зеленского заявил о потере биткоинов на 22 миллиона

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин заявил, что потерял доступ к кошельку с бикоинами стоимостью 22 миллионов гривен, когда возникла необходимость подтвердить их наличие.

Об этом говорится в заключении Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) о результатах полной проверки декларации Дмитрия Гурина за 2020 год, передает "Слово и дело".

В своей декларации нардеп задекларировал криптовалюта Bitcoin на сумму 22,53 млн грн, которые принадлежали его жене Марии Салтыковой. Но документов, подтверждающих достоверность этих данных, он при проведении проверки НАПК не предоставил.

Предоставляя устные объяснения для НАПК, Гурин заявил, что 21 апреля 2021 года был украден его автомобиль, а вместе с ним и флешка – так называемый "холодный кошелек", на котором хранится криптовалюта.

Правоту своих слов он подтвердил справкой из Единого реестра досудебных расследований. Дело о краже сейчас расследует Днепровское управление полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Таким образом, у нардепа осталось 47 тыс. грн на банковском счету и непогашенный долг перед АО КБ "Приватбанк" в сумме 52 тыс грн.

При этом, на банковских счетах жены декларант указал $3,03 и 3,12 евро. Также у жены осталась наличность – $56 тыс. и 11,7 тыс. грн.

Напомним, до того, как стать депутатом, Дмитрий Гурин 12 лет работал в собственном агентстве на рынке диджитал-коммуникаций и рекламы.

Как сообщалось, ранее НАПК внесло предписание Кабинету министров с требованием провести служебное расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности главу Государственной регуляторной службы (ГРС), бывшего нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера за недостоверное декларирование.

Так, в декларации Алексей Кучер указал, что владеет криптовалютой Bitcoin стоимостью 13,1 млн грн, однако не смог этого подтвердить в ходе проверки декларации.