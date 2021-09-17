АМКУ возбудил дело против "Киевтеплоэнерго" за начисления должникам во время карантина

Северное межобластное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло дело в отношении КП "Киевтеплоэнерго" по факту начисления потребителям 3% годовых и инфляционных потерь на сумму долга за отопление и горячую воду в период действия карантина, связанного с COVID-19.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Ранее Северное отделение, отреагировав на большое количество жалоб киевлян и народного депутата Украины относительно этого факта, по собственной инициативе исследовало соблюдения предприятием законодательства о защите экономической конкуренции.

Отделение установило, что вопреки нормам закона, которым на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, предприятие соответствующие начисления и взыскания осуществляло.

Карантинные меры действовали на территории Украины с 11 марта 2020 года до 31 августа 2021 года. Сейчас они продлены. Следовательно, КП "Киевтеплоэнерго" с самого начала карантина и до этого времени должно было бы воздержаться от начисления 3% годовых и инфляционных потерь должникам.

В итоге АМКУ дал КП "Киевтеплоэнерго" обязательные для рассмотрения рекомендации:

воздержаться от начисления потребителям, которые имеют задолженность за коммунальные услуги (отопление, горячая вода), 3% годовых и инфляционных потерь на сумму долга, возникшего в период действия карантина;

сделать перерасчеты потребителям, которым было произведено начисление.

В ответ предприятие сообщило о несогласии с его рекомендациями и поросило не начинать рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. Оно ссылалось, в частности, на ряд судебных решений и на ст. 625 ГКУ, где говорится, что должник, который просрочил выполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также 3% годовых от просроченной суммы, если иной размер процентов не установлен договором или законом.

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В АМКУ отмечают, что правоприменение вышеупомянутой ст. 625 ГКУ (как общей нормы права) в приведенных КП "Киевтеплоэнерго" выводах Верховного Суда касается рассмотрения дел по заключенным договорам между субъектами хозяйствования, а не между исполнителем и потребителями коммунальных услуг – физическими лицами, с целью защиты прав которых был введен запрет на взыскание санкций во время действия карантинных ограничений.

"Начисление КП "Киевтеплоэнерго" должникам 3% годовых и инфляционных потерь на сумму их долга повлекло дополнительные расходы потребителей и ущемление их интересов при получении указанных услуг. Такие действия предприятия были бы невозможными при условии существования конкуренции на соответствующих рынках. Следовательно, действия КП "Киевтеплоэнерго", которые заключаются в начислении в период действия карантинных ограничений потребителям, которые задолжали за отопление и горячую воду 3% годовых и инфляционных потерь на сумму долга содержат признаки нарушения законодательства "О защите экономической конкуренции", – подчеркивают в АМКУ.