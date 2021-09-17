Власти Италии запретят пускать сотрудников на работу без вакцинации или теста на коронавирус

Италия с 15 октября обяжет предъявлять "паспорта здоровья" всех, кто выходит на работу.

Об этом объявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанза, передает Deutsche Welle.

По его словам, с 15 октября по всей Италии все работники, прежде чем взяться за работу, должны предъявить подтверждение о вакцинации от коронавируса, отрицательный тест или данные о выздоровлении от COVID-19. При отсутствии так называемого паспорта здоровья к работникам будут применяться санкции.

"Мы расширили требование о наличии "зеленого паспорта" на все виды трудовых отношений – от государственной службы до частного сектора. И мы сделали это по двум причинам: чтобы обезопасить места работы и усилить нашу кампанию по вакцинации", – заявил министр.

"Паспорт здоровья" в Италии содержит данные о наличии прививок от коронавируса, отрицательного теста в течение последних 48 часов или данные о выздоровлении от легочных болезней.

По состоянию на середину сентября в Италии полностью привиты от коронавиурса 75% граждан старше 12 лет.

Напомним, во Франции в связи с вступлением в силу обязательной вакцинации от коронавируса для сиделок в больницах и домах престарелых, а также для спасателей, около трех тысяч невакцинированных сотрудников отстранили от работы. Еще несколько десятков работников решили уволиться, заявил 16 сентября министр здравоохранения Франции Оливье Веран.