Счетная палата выявила нарушений в межбюджетных отношениях на 12 миллиардов

По результатам аудитов в сфере взаимоотношений государственного бюджета с местными бюджетами Счетная палата за последние три года выявила нарушений и недостатков на общую сумму 11,8 млрд грн.

Об этом заявил член Счетной палаты Василий Невидомый, передает пресс-служба ведомства.

"За 2018-2020 годы Счетная палата провела 21 аудит в сфере взаимоотношений Государственного бюджета Украины с местными бюджетами. По их результатам выявили нарушений и недостатков на общую сумму 11,8 млрд грн. Только в прошлом году объем нарушений по этому направлению достиг десятой части всех нарушений, выявленных за год", - отметил Невидомый.

Он отметил, что по результатам аудитов были предоставлены предложения изменений в Бюджетный кодекс по совершенствованию механизма распределения и использования субвенций, уточнению перечня расходов, которые могут быть переданы местному самоуправлению и тому подобное.

"Во время наших аудитов могут исследоваться различные вопросы, связанные с местными бюджетами. Так, во время аудита эффективности использования средств, выделенных Министерству по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, на мероприятия по реинтеграции временно оккупированных территорий и их населения, мы проверили 16 объектов в 4 областях: Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Харьковской. Эти области были отобраны для реализации субпроектов в рамках проекта "Преодоление последствий конфликта, пилотный проект по восстановлению и развитию возможностей". Сметная стоимость субпроектов составляла более $2,6 млн. Аудит показал, что было использовано 30 млн грн, или только 52% запланированного объема средств. При этом из 10 проектов только 3 были на завершающем этапе, 5 – выполнены частично, а 2 вообще реализованы менее чем на 15%", – рассказал Невидомый.

Он добавил, что Счетная палата выявила недостатки и нарушения как в реализации проекта, так и ошибки во время его запуска, что обусловило неэффективное использование бюджетных средств.

Другой пример – аудит эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Национальной службе здоровья на первичную медицинскую помощь. Объектами этого аудита были 23 учреждения, которые оказывают первичную медицинскую помощь в 5 областях и Киеве.

"Аудиторы обнаружили, что эти учреждения использовали средства, полученные от НСЗУ, по своему усмотрению, не осуществляли учет предоставленных медицинских услуг. Некоторые учреждения нарушали условия договоров, в частности из-за того, что не имели необходимого оборудования и работали без разрешительных документов. При этом НСЗУ не инициировала прекращение действия таких договоров, и почти 50 млн грн были использованы с нарушениями, содержащими признаки уголовных правонарушений", – подчеркнул член Счетной палаты.

В то же время он отметил, что центральная власть не обеспечила поставщикам первичной медпомощи условий для эффективной деятельности. Так, технические возможности электронной системы здравоохранения недостаточны и не позволяют формировать необходимые выборки и отчеты.

"В проверенных учреждениях фактическое количество подписанных деклараций с пациентами на одного врача превышает установленные нормативы на 28-88%. Это создает чрезмерную нагрузку на врачей, а значит, несет риски предоставления пациентам некачественной первичной медицинской помощи", – добавил Невидомый.

По его словам, ненадлежащее исполнение полномочий, неэффективные и несвоевременные решения, отсутствие надлежащего контроля и допущение нарушений законодательства на местном уровне приводят к неэффективному использованию средств налогоплательщиков, тормозят возможности развития регионов и ставят под угрозу достижение целей государственной политики в соответствующей сфере.

В то же время результаты аудитов Счетной палаты свидетельствуют о том, что центральная власть не всегда обеспечивает условия для эффективного выполнения полномочий на местном уровне. Этому способствует несовершенная законодательная база, отсутствие необходимых порядков и методик, слабый контроль, недостатки информационно-аналитического обеспечения. Кроме того, местные бюджеты часто сталкиваются с нехваткой финансирования на выполнение делегированных им государством функций.

"Этот вопрос особенно актуален в контексте бюджетной децентрализации, пока идет поиск баланса между увеличением полномочий местной власти и объемом источников наполнения местных бюджетов. И Счетная палата может внести свой профессиональный вклад в этот процесс с целью справедливого распределения общественных благ", – резюмировал Невидомый.