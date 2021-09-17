Apple и Google согласились выполнять требования властей России

Корпорации Apple и Google удалили приложение "Навальный" с App Store и Google Play по требованию российских властей.

Об этом сообщила "Команда Навального" в своем Telegram-канале в пятницу, 17 сентября.

В приложении "Навальный" публикуются сообщения с сайта оппозиционера Алексея Навального. В нем также есть функция "умного голосования".

В то же время приложение остается доступным для пользователей App Store и Google Play за пределами России, отмечает Deutsche Welle.

Накануне представителей Apple и Google вызвали на заседание комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам генерал ФСБ Владимир Джабаров пригрозил сотрудникам офисов Google и Apple уголовным делам.

"Структуры и персоналии, связанные с Apple и Google, должны осознавать, что их сознательно противоправные действия и преступное бездействие после получения соответствующих оговорок со стороны официальных российских лиц неизбежно будут иметь для них правовые последствия, вплоть до уголовных", – сказал он.

Джабаров утверждал, что размещение компаниями Apple и Google на своих площадках приложении "Навальный" нарушает российское законодательство о выборах.

Напомним, Роскомнадзор 19 августа потребовал, чтобы Apple и Google удалили приложение "Навальный" из своих магазинов приложений, сославшись на его связь с основанным Навальным Фондом борьбы с коррупцией, который российские власти объявили экстремистской организацией. 16 сентября ведомство пригрозило корпорациям штрафами, если они проигнорируют требование.

Перед выборами в Госдуму Роскомнадзор начал блокировать приложение для "Умного голосования" в России и требовал от корпораций Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не позволять сервису обходить блокировки в России. Суд также запретил "Яндексу" и Google показывать словосочетание "разумное голосования" в поисковой выдаче.

Напомним, 17 сентября в России официально стартовали трехдневные выборы депутатов Госдумы. При этом благодаря принятому в мае этого года закону, которые предусматривает недопуск членов экстремистских организаций к участию в выборах, возможности стать кандидатами лишили всех, кто имел отношение к организациям Алексея Навального.