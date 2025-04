"Укртранснафта" готова возобновить поставки дизтоплива по трубопроводу окружения Медведчука

АО "Укртранснафта" получило все необходимые документы для эксплуатации и надлежащего управления украинским участком нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

В частности, Государственная таможенная служба согласовала создание зон таможенного контроля на терминалах в Смыге и Новоград-Волынском, передает пресс-служба компании.

"Укртранснафта" полностью подтверждает готовность оказывать услуги по транспортировке дизельного топлива транзитом и для нужд внутренних заказчиков и приглашает потенциальных партнеров (поставщиков горючего) к сотрудничеству", – сказано в собщении.

Как сообщалось, по данным СМИ, государственная "Укртранснафта" еще в августе подписала контракт с новым оператором поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину – компанией SNEL Energy Ltd – на предоставление услуг по транспортировке дизтоплива по нефтепродуктопроводу "Самара-Западное направление".

В августе компания SNEL Energy Ltd стала новым оператором поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину. Это произошло вследствие смены конечных владельцев и названия кипрской Socar New Energy Limited, которая была оператором данных поставок до последнего времени. Новые собственники SNEL Energy Ltd неизвестны.

Ранее сообщалось, что азербайджанская госкоропация Socar решила отказаться от проекта поставок российских нефтепродуктов в Украину и участия в проекте приобретения сети АЗС Glusco.

Напомним, в мае государственная нефтяная компания Азербайджана Socar подписала соглашение о праве экспорта нефтепродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы. Поставки российского дизтоплива начались в конце мая через дочернюю компанию Socar New Energy.

Socar сменила в качестве поставщика топлива "Роснефти" в Украину сменила компании, связанные с окружением Виктора Медведчука.

Нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление" через ООО "Прикарпатзападтранс" также принадлежит окружению Медведчука и близкому к Александру Лукашенко белорусскому предпринимателю Николаю Воробью.

После введения санкций СНБО против Медведчука в феврале 2021 года суд арестовал имущество нефтепродуктопровода, после чего он был передан в управление "Укртранснефте" сроком на 5 лет.

Для управления нефтепродуктопроводом "Укртранснафта" создала в своей организационной структуре отдельный департамент, в состав которого вошли как работники "Укртранснафты", так и ООО "ПрикарпатЗападтранс".