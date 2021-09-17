На складах "Укрзализныци" осталось топлива на 9 дней, – глава компании

Остатков топлива в системе "Укрзализныци" хватит для работы компании в течение 9 суток.

Об этом глава компании Александр Камышин заявил на пресс-конференции по итогам первого заседания антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования "Укрзализныци", передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что в 2021 году компания уже дважды останавливалась по причине отсутствия топлива.

"Мы работаем с поставщиками топлива по рамочному соглашению, но есть одна беда. Рамочное соглашение привязано к европейским индексам и они не всегда отыгрывают ту ситуацию, которая складывается в Украине. Не всегда нашим поставщикам выгодно по формульной цене, привязанной к этим европейским индексам, поставлять нам. И они поставляют нам как последней своей опции. Сначала поставляют туда, где маржа выше, потом "Укрзализныце". В результате нам очень трудно сейчас дается выдавливать поставки топлива у наших контрагентов", – рассказал Камышин.

По его словам, компании этого необходимо решение другого характера, которое позволит закупать быстрее, тогда когда снижается уровень топлива, "когда его на суток 10".

Напомним, в августе Кабинет министров уволил Ивана Юрика с должности и.о. главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность Александра Камышина – советника министра инфраструктуры Александра Кубракова. В 2012-2019 годах Камышин был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова.