Нацкомиссия повысила коммерческие тарифы на тепло для "Киевтеплоэнерго" и еще 7 компаний

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и жилкомуслуг, увеличила тарифы на производство тепловой энергии для разных категорий потребителей в восьми теплогенерирующих компаниях, которые эксплуатируют теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) или когенерационные установки (КГУ).

Тарифы на тепло, в частности, повышены для разных категорий потребителей в "Гортепловодэнергия" (Камянец-Подольск, КГУ), ООО "Краматорсктеплоэнерго", КП "Киевтеплоэнерго" (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6), ООО "ШП "Харьковэнергоремонт" (Шостка), АО "Одесская ТЭЦ", ООО "Евро-реконструкция" (Киев, Дарницкая ТЭЦ-4), ООО Фирма "Технова" (Черниговская ТЭЦ), ЧАО "Черкасское химволокно", передает Интерфакс-Украина.

При этом тарифы на тепло для населения повышены несущественно и практически остались на прежних уровнях, за исключением "Киевтеплоэнерго": для бытовых потребителей этой компании НКРЭКУ даже снизила тариф на тепло на 4% – до 900,67 грн/Гкал.

В то же время основной груз тарифного повышения по всем восьми указанным компаниям лег на плечи небытовых потребителей в лице промышленных потребителей, бюджетных учреждений и религиозных организаций.

Наиболее высокий уровень тарифного роста на тепло для небытовых потребителей зафиксирован у компаний "Гортепловодэнергия" – 84%, "Киевтеплоэнерго" – 80%, "Харьковэнергоремонт" – 69%, "Одесская ТЭЦ" – 66%.