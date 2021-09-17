Глава Ryanair объявил о планах масштабной экспансии в Украине после подписания "открытого неба" с ЕС

Ryanair планирует агрессивную экспансию в Украине, если в ближайшие месяцы страна подпишет соглашение об открытом небе с ЕС.

Об этом исполнительный директор авиаперевозчика Майкл О’Лири заявил в ходе конференц-колла с инвесторами, передает Reuters.

"Единственный рынок, на который я хотел бы указать, – это Украина ... Я думаю, мы станем крупным инвестором в Украине, когда они присоединятся к европейскому "открытому небу", –сказал О’Лири.

По его мнению, договор об открытом небе между Украиной и ЕС может быть подписан до конца года.

О’Лири уточнил, что сейчас Ryanair осуществляет рейсы из пяти украинских аэропортов, но в целом в стране насчитывается до 12 аэропортов, в которые авиакомпания могла бы летать.

По его словам основным рынком для Ryanair в Украине могли бы стать трудовые мигранты. Ранее авиакомпания заявляла, что также видит потенциал на внутреннем рынке страны.

"Я думаю, что это будет модель, к которой мы будем агрессивно двигаться", – сказал О’Лири.

Как сообщалось, в июне Совет ЕС согласовал подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве с Украиной. Ожидается, что оно будет подписано осенью, после чего начнется процесс ратификации документа в каждой из стран ЕС.