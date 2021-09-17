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Европейские компании начали сокращать производство из-за роста цен на газ и электроэнергию

Европейские компании начали сокращать производство из-за роста цен на газ и электроэнергию

Рост цен на электроэнергию в Европе до рекордных отметок, вызванный недостаточными поставками природного газа, приводит к снижению рентабельности ряда крупных промышленных предприятий, что может подорвать восстановление экономики региона.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Интерфакс.

Так, ведущая европейская химическая компания BASF SE заявила, что не смогла полностью нивелировать влияние рекордных цен на электричество, несмотря на то, что сама производит 80% потребляемой энергии. Крупнейший производитель меди на континенте Aurubis AG сообщил, что затраты на электроэнергию уже привели к снижению прибыли и продолжат оказывать давление на рентабельность до конца года.

Кроме того, норвежская Yara International ASA из-за рекордно высоких цен на газ сократит производство аммиака на европейских заводах примерно на 40% к началу следующей недели. Компания является одним из крупнейших в мире производителей удобрений, занимает более 20% мирового рынка товарного аммиака.

Другой представитель данной отрасли CF Industries Holdings сообщил, что приостанавливает работу двух предприятий в Великобритании из-за резкого роста цен на топливо.

"Рост цен на энергоносители приводит к повышению расходов бизнеса и наносит ущерб промышленности. Новости о закрытии производственных площадок вызывают крайнее беспокойство", - заявил министр предпринимательства, энергетики и промышленности теневого кабинета Лейбористской партии Эд Милибэнд. 

Цены на энергоносители выросли от США до Европы и Азии, поскольку глобальная экономика выходит из пандемии и сотрудники возвращаются в офисы. Цены на газ в Европе в этом году подскочили более чем втрое, а стоимость электроэнергии почти удвоилась, поскольку регион столкнулся с дефицитом поставок.

"Если у всех счета за электричество и газ просто начнут расти, очевидно, что это нанесет ущерб и потребительским расходам, и промышленному потреблению", - отметил управляющий директор Accenture Оган Козе.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс
Європа (575) виробництво (1284) ціни (3412) Електрика (1240)


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Топ коментарі
+9
Й......я меркель спровоцировала рост цен в Европе, обльІбьІзавшись с пуйлом. Теперь она пойдет на заслуженньІй отдьІх в Газпром, а Европа закоченет. Вот вам дружба з ордой и отказ от атомной енергетики.
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18.09.2021 08:34
+8
А что они хотели. Все майнят всякие коины. Вся энергия в надувание пузыря.
Зачем этот реал-сектор если выгодней майнить?
Короче - с этим говном нужно что-то делать.
Китайцы оказались в этой ситуации самые грамотные и первыми сообразили куда оно ведёт.
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18.09.2021 10:02
+5
так это у них трудности. а у нас будут проблемы!
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17.09.2021 18:58
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так это у них трудности. а у нас будут проблемы!
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17.09.2021 18:58 Відповісти
Так потрібно готуватися....

Голова виконкому Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі сьогодні в інтерв'ю каналу 24 проговорився:"Ціна на газ досягла історичного максимуму, це означає, що всі обіцянки, що газ буде субсидований, буде дуже важко виконати", - повідомив Саакашвілі."
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17.09.2021 21:15 Відповісти
Как же так? А как же зелёная энергетика?
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18.09.2021 00:10 Відповісти
Да, Вы правы, зелёная энергетика это фикция. Без обычной углеводородной это просто популизм и отмывание бабла.
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18.09.2021 14:12 Відповісти
Лишь бы не было войны.
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18.09.2021 06:39 Відповісти
Й......я меркель спровоцировала рост цен в Европе, обльІбьІзавшись с пуйлом. Теперь она пойдет на заслуженньІй отдьІх в Газпром, а Европа закоченет. Вот вам дружба з ордой и отказ от атомной енергетики.
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18.09.2021 08:34 Відповісти
СП-2 чисто экономический проект, ога, Россия не сможет использовать его как оружие ога. Хавайте терпилы.
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18.09.2021 08:42 Відповісти
Факт: РФ нарастила поставки газа по сравнению с прошлым годом на 8 млрд кубометров. Но поставки СПГ и газа из Норвегии упали 28.

И кто играет на повышение???
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18.09.2021 15:39 Відповісти
А что они хотели. Все майнят всякие коины. Вся энергия в надувание пузыря.
Зачем этот реал-сектор если выгодней майнить?
Короче - с этим говном нужно что-то делать.
Китайцы оказались в этой ситуации самые грамотные и первыми сообразили куда оно ведёт.
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18.09.2021 10:02 Відповісти
точно, сжигают ресурсы , греют атмосферу, ради того чего физически не
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20.09.2021 08:15 Відповісти
Никакой политики, просто бизнес
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18.09.2021 23:51 Відповісти
уря!!! Тепер українські підприємства збільшать виробництво необхідних товарів аби компенсувати недостачу виробленого європою. Хіба ні?
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19.09.2021 07:14 Відповісти
П@длюки знову ціни піднімають.... а подають у новинах так нібито ціни "самі" зростають як гриби....
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19.09.2021 22:57 Відповісти
Странно ,я думал рост цен на энергоносители ХОРОШО( ну так из всех утюгов обьясняют, поднимите цены на газ и э/э для промышленности и заживете.) А тут какие то европейские недоучки говорят что это ПЛОХО. Надо учитывать что в ЕС для НАСЕЛЕНИЯ энергоносители приблизительно в ДВА раза ВЫШЕ чем для промышленности. Какой-то "рынок" там ТАК РЕГУЛИРУЕТ. Так сейчас бобик сдох и ДЕ альтернативная энергетика БЕЗ СЖИГАНИЯ ископаемых топлив( ну ту что наши ЧМОШНИКИ на щите носят)????? Угольные станции в Великобритании расконсервируют. А как же"выброс СО2? Англичане. как вы можете так не любить природу? А "наши" ЧМОШНИКИ говорят свою ПРОФИЦИТНУЮ ,УГОЛЬНУЮ э/э ПОХРОНИМ,ну и если что в ЕС нехватку компенсируем. Ага с ЯРОЙ поконкурируем. От придурки. Такие фортфели сразу показывает тупость европейской демократии с ее карбоновыми выбросами. Доигрались что раша за яйца держит всю ЕС,придурки.
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20.09.2021 06:39 Відповісти
Теперича Злобный Карлик прикалуется с ЕС: "пожалуйте бриться"© или "извольте откушать"©.
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20.09.2021 07:31 Відповісти
Тупые европейские политики
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20.09.2021 07:43 Відповісти

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