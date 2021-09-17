Европейские компании начали сокращать производство из-за роста цен на газ и электроэнергию

Рост цен на электроэнергию в Европе до рекордных отметок, вызванный недостаточными поставками природного газа, приводит к снижению рентабельности ряда крупных промышленных предприятий, что может подорвать восстановление экономики региона.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Интерфакс.

Так, ведущая европейская химическая компания BASF SE заявила, что не смогла полностью нивелировать влияние рекордных цен на электричество, несмотря на то, что сама производит 80% потребляемой энергии. Крупнейший производитель меди на континенте Aurubis AG сообщил, что затраты на электроэнергию уже привели к снижению прибыли и продолжат оказывать давление на рентабельность до конца года.

Кроме того, норвежская Yara International ASA из-за рекордно высоких цен на газ сократит производство аммиака на европейских заводах примерно на 40% к началу следующей недели. Компания является одним из крупнейших в мире производителей удобрений, занимает более 20% мирового рынка товарного аммиака.

Другой представитель данной отрасли CF Industries Holdings сообщил, что приостанавливает работу двух предприятий в Великобритании из-за резкого роста цен на топливо.

"Рост цен на энергоносители приводит к повышению расходов бизнеса и наносит ущерб промышленности. Новости о закрытии производственных площадок вызывают крайнее беспокойство", - заявил министр предпринимательства, энергетики и промышленности теневого кабинета Лейбористской партии Эд Милибэнд.

Цены на энергоносители выросли от США до Европы и Азии, поскольку глобальная экономика выходит из пандемии и сотрудники возвращаются в офисы. Цены на газ в Европе в этом году подскочили более чем втрое, а стоимость электроэнергии почти удвоилась, поскольку регион столкнулся с дефицитом поставок.

"Если у всех счета за электричество и газ просто начнут расти, очевидно, что это нанесет ущерб и потребительским расходам, и промышленному потреблению", - отметил управляющий директор Accenture Оган Козе.