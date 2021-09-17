Глава "Газпрома" спрогнозировал дальнейший рост цен на газ в Европе

Биржевые цены на газ в странах Европы уже в ближайшее время могут обновить недавно поставленные рекорды.

Об этом глава правления российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил в ходе Международного делового конгресса (МДК), передает РБК.

Он пояснил, что в подземных хранилищах Европы наблюдается серьезный дефицит запасов газа. В связи с этим, констатировал Миллер, уже сейчас понятно, что Европа "войдет в зиму с дефицитом – вопрос только, с каким объемом дефицита".

"Эта ситуация, конечно, сказывается на ценах", – отметил Миллер.

При этом он рассказал о возможностях компании резко увеличивать производства газа в ответ на меняющийся спрос.

"В последние годы (три года) мы наблюдаем рост сезонной неравномерности – уровень сезонной неравномерности составляет для "Газпрома" уже более 2 единиц. Это значит, что у нас есть так называемая "пила "Газпрома". И без сомнения, это наше конкурентное преимущество. Мы можем работать не просто по планке выводя на рынок некий среднемесячный объем поставки газа наши годовые объемы, а можем резко увеличивать объемы поставок, несмотря на то что добычные мощности для такого пикового суточного производства в течение длительного периода года вообще не востребованы, а могут быть востребованы 3-5-10-12 дней в году", – цитирует Миллера Интерфакс.

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Как сообщалось, при этом "Газпром" отказывается увеличивать поставки газа в Европу на фоне рекордных цен. Накануне российский монополист консервативно подтвердил план экспорта природного газа в Европу на 2021 год на уровне 183 млрд кубометров.

Напомним, в нынешнем году в Европе зафиксирован аномальный рост спотовых цен на природный газ: в конце июля они преодолели отметку $500 за тыс. куб. м, к середине сентября вплотную приблизились к планке $1000 за тыс. куб. м, и лишь на днях опустились до уровня $800 за тыс. куб. м.

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны "Газпрома" и попытками российского монополиста добиться запуск своего газопровода "Северный поток-2".

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.