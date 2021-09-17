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Глава "Газпрома" спрогнозировал дальнейший рост цен на газ в Европе

Глава

Биржевые цены на газ в странах Европы уже в ближайшее время могут обновить недавно поставленные рекорды.

Об этом глава правления российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил в ходе Международного делового конгресса (МДК), передает РБК.

Он пояснил, что в подземных хранилищах Европы наблюдается серьезный дефицит запасов газа. В связи с этим, констатировал Миллер, уже сейчас понятно, что Европа "войдет в зиму с дефицитом – вопрос только, с каким объемом дефицита".

"Эта ситуация, конечно, сказывается на ценах", – отметил Миллер.

При этом он рассказал о возможностях компании резко увеличивать производства газа в ответ на меняющийся спрос.

"В последние годы (три года) мы наблюдаем рост сезонной неравномерности – уровень сезонной неравномерности составляет для "Газпрома" уже более 2 единиц. Это значит, что у нас есть так называемая "пила "Газпрома". И без сомнения, это наше конкурентное преимущество. Мы можем работать не просто по планке выводя на рынок некий среднемесячный объем поставки газа наши годовые объемы, а можем резко увеличивать объемы поставок, несмотря на то что добычные мощности для такого пикового суточного производства в течение длительного периода года вообще не востребованы, а могут быть востребованы 3-5-10-12 дней в году", – цитирует Миллера Интерфакс.

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Как сообщалось, при этом "Газпром" отказывается увеличивать поставки газа в Европу на фоне рекордных цен. Накануне российский монополист консервативно подтвердил план экспорта природного газа в Европу на 2021 год на уровне 183 млрд кубометров.

Напомним, в нынешнем году в Европе зафиксирован аномальный рост спотовых цен на природный газ: в конце июля они преодолели отметку $500 за тыс. куб. м, к середине сентября вплотную приблизились к планке $1000 за тыс. куб. м, и лишь на днях опустились до уровня $800 за тыс. куб. м.

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны "Газпрома" и попытками российского монополиста добиться запуск своего газопровода "Северный поток-2".

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

Автор: 

Джерело:  РБК
газ (7906) газосховище (617) Газпром (2553) Міллер (60)


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Топ коментарі
+24
Сам-не красень! Бачив потвор! Ну хіба ж можно публікувати пику такої потвори! Можна ж усіх читачів перелякати на віки вічні!

А ціни на газ нормалізуються, як тільки т.з. рф відключать від SWIFT та заарештувати трильйон московського царства у іноземних банках...

І не лише ціни на газ. Анексований Крим та окупована частина Донбасу повернуться до сладу України. Північна осетія та Абхазія-до складу Грузіі. Придністров'я-до складу Молдови.
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17.09.2021 18:57
+14
Європа попала в капкан Росії , в цьому їх допомогла Німеччина , Франція і США. Бізнесменам цих країн гроші не пахнуть , але газові гроші Газпрома пахнуть кровью українців , сірійців і терактами по всьому світу . Хитра Меркельша думала , що продавшись Путіну обдурить всіх і забезпечить собі "достойну старість", а обдурила сама себе і всіх жителів Європи. Потрібно шукати альтернативні джерела блакитного газу на Близькому Сході , Азербайджані , Туркменістані . Будувати нові газопроводи з цих країн . І думаю , що газ буде набагато дешевше газпромівського . Його не потрібно буде видобувати в вічній мерзлоті і транспортувати більше 20 тисяч кілометрів. Чому думаєте Росія лізе в усі близькосхідні конфлікти і підтримує всі дикі кроваві терористичні організації і режими , щоб створити хаос , щоб ці країни і їх сусіди не могли розвиватись і не стали конкурентами їм- Росії в продажі газу . Почніть обговорення ціє проблеми з видобутком , закупівлею газу на Близькому Сході , Азербайджані , Туркменістані і побудови нових газопроводів побачите ціни підуть вниз.
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17.09.2021 19:50
+3
Бизнес Германии привел Гитлера к власти - нет ничего более прибыльного, чем производство вооружения. Германия также пестовала и стимулировала другого монстра - военно-промышленный комплекс сталинского СССР - планету охватила гонка вооружений, которая с локальных конфликтов переросла в Мировую войну. В конце ХХ-го и вначале ХХІ -м столетие распространение ядерного оружия и связанные с ним угрозы самоуничтожения, привели к ГИБРИДИЗАЦИИ политики - теперь обладающий энергоресурсами может покорять иные земли и иные народы. И опять Германия и наследница сталинского СССР РФ ввергают Европу в кризис который может стать кризисом мирового масштаба. Вот такой оказалась Großmutter всея Европы Меркель... Гитлер по сравнению с Großmutter всея Европы Меркель просто злой полицейский...
показати весь коментар
18.09.2021 08:41
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Сам-не красень! Бачив потвор! Ну хіба ж можно публікувати пику такої потвори! Можна ж усіх читачів перелякати на віки вічні!

А ціни на газ нормалізуються, як тільки т.з. рф відключать від SWIFT та заарештувати трильйон московського царства у іноземних банках...

І не лише ціни на газ. Анексований Крим та окупована частина Донбасу повернуться до сладу України. Північна осетія та Абхазія-до складу Грузіі. Придністров'я-до складу Молдови.
показати весь коментар
17.09.2021 18:57 Відповісти
Європа попала в капкан Росії , в цьому їх допомогла Німеччина , Франція і США. Бізнесменам цих країн гроші не пахнуть , але газові гроші Газпрома пахнуть кровью українців , сірійців і терактами по всьому світу . Хитра Меркельша думала , що продавшись Путіну обдурить всіх і забезпечить собі "достойну старість", а обдурила сама себе і всіх жителів Європи. Потрібно шукати альтернативні джерела блакитного газу на Близькому Сході , Азербайджані , Туркменістані . Будувати нові газопроводи з цих країн . І думаю , що газ буде набагато дешевше газпромівського . Його не потрібно буде видобувати в вічній мерзлоті і транспортувати більше 20 тисяч кілометрів. Чому думаєте Росія лізе в усі близькосхідні конфлікти і підтримує всі дикі кроваві терористичні організації і режими , щоб створити хаос , щоб ці країни і їх сусіди не могли розвиватись і не стали конкурентами їм- Росії в продажі газу . Почніть обговорення ціє проблеми з видобутком , закупівлею газу на Близькому Сході , Азербайджані , Туркменістані і побудови нових газопроводів побачите ціни підуть вниз.
показати весь коментар
17.09.2021 19:50 Відповісти
В Азербайджане нефть, а газа там мало, сами докупают у Газпрома.

А вот газ из Средней Азии и Ирака возможен лишь через Турцию. И тогда произойдет замена главного транзитера газа для ЕС от Германии к Турции, к Эрдогану!

Всё же, как по мне, то более предпочтителен вариант поставок газа, из того же Катара морями и океанами, как сейчас обговаривает Польша, через Атлантику, в обход и Путина и Эрдогана - получаем уже не два, а три поставщика.

Нам не помогут в четвертом варианте, а свободного десятка миллиардов долларов у нас к сожалению нет. Есть еще четвертый вариант - проложить газопровод от богатейшей на газ Туркмении, через Каспийское море (или строить газовозы и газовые терминалы, но как туда их перевезти, что тоже вопрос), далее Азербайджан, далее Грузинские порты, где надо построить терминал, а далее газовозами, морем, до Одесского терминала - это еще в далеком теперь 2009-м предлагала Юлия Тимошенко. И тогда вся Юго-Восточная Европа слезла бы с газовой иглы Кремля.
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19.09.2021 12:01 Відповісти
Бизнес Германии привел Гитлера к власти - нет ничего более прибыльного, чем производство вооружения. Германия также пестовала и стимулировала другого монстра - военно-промышленный комплекс сталинского СССР - планету охватила гонка вооружений, которая с локальных конфликтов переросла в Мировую войну. В конце ХХ-го и вначале ХХІ -м столетие распространение ядерного оружия и связанные с ним угрозы самоуничтожения, привели к ГИБРИДИЗАЦИИ политики - теперь обладающий энергоресурсами может покорять иные земли и иные народы. И опять Германия и наследница сталинского СССР РФ ввергают Европу в кризис который может стать кризисом мирового масштаба. Вот такой оказалась Großmutter всея Европы Меркель... Гитлер по сравнению с Großmutter всея Европы Меркель просто злой полицейский...
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18.09.2021 08:41 Відповісти
Ух и руцки цлавянин.
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18.09.2021 10:16 Відповісти
Сейчас Европа по полной на себе ощутит, что такое газовая игла и кто такие лаптеногие - Großmutter Меркель долояльничалась.
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18.09.2021 11:19 Відповісти
Тупость Байдена и Меркель привели к подорожанию газа и нефти. Коррупционные ребята
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18.09.2021 11:56 Відповісти
Ну и рожа!!! Если ху-лу кололи ботекс, то этому с лейки в рожу залили. Не иначе.
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18.09.2021 12:48 Відповісти
Труб пронакладали, а чим заповнювати?

Блеф по кацапській.
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19.09.2021 11:13 Відповісти
Турорылый рузгий разводняк
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20.09.2021 09:22 Відповісти
ХЙЛО УЖЕ ПЕРДЕТЬ НЕ МОЖЕТ !)
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20.09.2021 09:27 Відповісти
Ну что тут скажешь? Путин Европу "уделал": "извольте откушать"© и "пожалуйте бриться"©. А Украине зимою будет ещё смешнее: "накося выкуси"©
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20.09.2021 09:45 Відповісти

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