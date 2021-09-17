Депутаты Европарламента призвали проверить "Газпром" на причастность к росту цен на газ

Депутаты Европарламента призвали Европейскую комиссию немедленно начать расследование в отношении потенциальных рыночных манипуляций "Газпрома", которые могли привести к росту цен на газ в Европе и увеличению счетов за газ для европейцев.

Соответствующее письмо подписали 43 парламентария, передает Интерфакс.

Как сообщается, они заподозрили "Газпром" в возможных преднамеренных манипуляциях рынком и возможных нарушениях правил конкуренции Евросоюза.

Парламентарии отметили, что в июле-сентябре 2021 года спотовые цены на газ для Европы "возросли до беспрецедентных уровней" - они достигли $700 за тысячу кубометров. Для сравнения, в начале 2021 года цена не превышала $300.

"Поставщики природного газа и бизнес-издания ссылались на действия "Газпрома" как на ключевые причины такого всплеска цен", - говорится в письме.

Среди этих причин депутаты назвали отказ компании ответить на призывы европейских потребителей природного газа гарантировать дополнительные объемы поставок газа в течение лета 2021 года по причине недостаточных запасов в преддверии зимнего сезона. При этом, как отмечается, известно, что "Газпром" имеет достаточный потенциал для производства дополнительных объемов газа.

Как сообщалось, накануне спотовая цена газа в Европе в среду вплотную подошла к отметке исторического максимума – цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду днем достигала 79 евро за МВт-ч, или $964 за тысячу кубометров.

Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 70,92%, что на 15,65 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома".

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.