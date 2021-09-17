"Укрспецэкспорт" потратит 2 миллиона на ресторан для празднования юбилея компании

Государственная компания "Укрспецэкспорт" из госконцерна "Укроборонпром" 3 сентября заключила соглашение с ООО "Риджент Хилл" о предоставлении услуг ресторанного обслуживания на сумму 2 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма "Риджент Хилл" должна организовать и провести неназванное мероприятие 8-9 октября в Киеве.

Других подробностей в отчете о заключенном договоре нет. Закупку провели без аукциона, ведь "Укрспецэкспорт" не является заказчиком в понимании закона "О публичных закупках".

Официальной датой создания "Укрспецэкспорта" считается 9 октября 1996 года. Таким образом, 9 октября 2021 года госкомпания будет отмечать 25-ю годовщину своего основания.

Столичная компания "Риджент Хилл" во главе с Михаилом Лариным принадлежит Максиму Погорельскому и ЧАО "Международная инвестиционная группа" Марка Дубового – сына бывшего нардепа от "Батькивщины" Александра Дубового. "МиГ" возглавляет Павел Дубовой, который, по данным из открытых источников, является двоюродным братом Александра Дубового.

Компания управляет одноименным элитным рестораном "Regent Hill" на Печерске. В нем есть два зала на 100-450 и 300-500 гостей в зависимости от формата. Для корпоративных мероприятий этот ресторан предлагает "крупнейший в Киеве welcome зал" и полную конфиденциальность.