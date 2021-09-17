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Украина и Азербайджан увеличат квоты разрешений на перевозки впервые за 10 лет

Украина и Азербайджан увеличат квоты разрешений на перевозки впервые за 10 лет

Украина и Азербайджан договорились об увеличении квоты разрешений на международные автомобильные перевозки.

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры по итогам заседания украинско-азербайджанской смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

Результатом встречи стало достижение договоренности о получении украинскими перевозчиками дополнительных разрешений на текущий год и увеличение квоты на 2022 год. В частности, в 2021 году украинская сторона получит дополнительно 850 универсальных разрешений и 150 для перевозок в/из третьих стран, а на 2022 год на 45% увеличена квота универсальных разрешений – до 3 200, и на 27% разрешений для перевозок в/из третьих стран – до 1 400.

Украинские перевозчики получат увеличенную квоту разрешений Азербайджана впервые за последние 10 лет.

Во время переговоров стороны также обсудили текущее состояние товарооборота между странами и обменялись статистическими данными о выполненных рейсах автомобильными перевозчиками.

Кроме того, азербайджанская сторона по просьбе украинской делегации сообщила, что в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, в случае, когда товар из третьей страны не растамаживается, а лишь перегружается на территории Украины, контролирующие органы будут требовать разрешение в/из третьих стран.

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Джерело:  Кабмин
Азербайджан (202) квоти (148) перевезення (638)


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