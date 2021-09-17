Минстратегпром зарегистрировал 779 предприятий по работе с металлоломом

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности внесло 779 предприятий в перечень субъектов хозяйствования, осуществляющих заготовку или операции с металлоломом.

В пресс-службе министерства напомнили, что перечень субъектов хозяйствования, осуществляющих заготовку и операции с металлоломом, ведется в соответствии с изменениями в закон "О металлоломе", которые вступили в силу 14 июля 2020 года.

"Изменения законодательства направлены на вывод работы заготовителей лома из тени. В частности, предусмотрено, что вносить информацию о субъектах хозяйствования в перечень должен центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную промышленную политику", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по данным Таможенной службы, украинские предприятия в январе-августе 2021 года увеличили экспорт лома черных металлов в 19,93 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 410,43 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт металлолома возрос в 29,5 раза – до $157,15 млн.

В то же время в январе-августе текущего года страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 31,7% – до 15,89 тыс. тонн. В денежном выражении ввоз лома возрос в 2,1 раза – до $28,94 млн.