Потребление рыбы в Украине упало впервые за пять лет, – Госстат

В 2020 году фонд потребления рыбы и рыбных продуктов составил 517,4 тыс. тонн, сократившись впервые за последние пять лет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины со ссылкой на данные Госстата.

Так, по данным Госстата, потребление рыбы и рыбных продуктов в 2019 году составляло 523,9 тыс. тонн, в 2018 году – 497,1 тыс. тонн, в 2017 году – 460 тыс. тонн, в 2016 году – 410,2 тыс. тонн, в 2015 году – 367,2 тыс. тонн. При этом в 2010 году потребление рыбы достигало 667 тыс. тонн, а в 2005 году – 676,5 тыс. тонн.

В расчете на одного человек уровень потребления рыбы и рыбных продуктов в 2020 году также снизился и составил 12,4 кг на человека. Годом ранее этот показатель составлял 12,5 кг, в 2018 году – 11,8 кг, в 2017 году – 10,8 кг, в 2016 году – 9,6 кг, в 2015 – 8,6 кг. В 2010 году этот показатель достигал 14,5 кг.

Среди регионов больше всего рыбы и рыбных продуктов в прошлом году потребляли жители в Киевской (16,1 кг на одного человека), Одесской (15,1 кг), Винницкой (14,7 кг), Херсонской (14,5 кг), Житомирской (14,4 кг) и Черкасской (14,2 кг) областей.

Меньше этого вида продукции потребляли в Закарпатской, Луганской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях.

Фонд потребления рыбы включает рыбу свежую, а также рыбу соленую, копченую, рыбные консервы и другие виды рыбопродукции в физическом весе в пересчете на рыбу.