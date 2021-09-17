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Долг Минобороны перед военными достиг 1,5 миллиарда, – омбудсмен

Долг Минобороны перед военными достиг 1,5 миллиарда, – омбудсмен

На данный момент задолженность Министерства обороны относительно обязательных выплат военнослужащим составляет 1,465 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

В частности, 1,27 млрд грн – это задолженность по выплатам денежной помощи на оздоровление. Кроме того, отмечают в Офисе омбудсмена, также прекращено финансирование "боевых выплат" военнослужащим, которые выполняют задания в зоне проведения операции Объединенных сил.

"Омбудсменом направлен запрос на адрес первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко, который является главой Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по зарплате (денежного обеспечения), относительно необходимости рассмотрения с привлечением ответственных лиц Минобороны на очередном заседании группы ситуации вокруг задолженности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация с соблюдением прав военнослужащих ВСУ и членов их семей находится на личном контроле омбудсмена Людмилы Денисовой.

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Джерело:  Офис омбудсмена
заборгованість (169) Міноборони (941) військовослужбовці (307)


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