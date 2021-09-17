Газовая компания Ахметова получила 3 миллиарда прибыли за полгода

Компания "ДТЭК Нефтегаз", отвечающая за нефтегазовое направление в структуре группы ДТЭК Рината Ахметова, по итогам работы в первом полугодии 2021 года получила 3,03 млрд грн чистой прибыли.

Согласно данным промежуточной отчетности компании, ее выручка за указанный период выросла до 5,44 млрд грн, что на 70% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Интерфакс-Украина.

Рост выручки в пресс-службе ДТЭК компании объяснили резким повышением цен на природный газ на европейских рынках, а также увеличением объемов добычи природного газа на 10% по сравнению с первым полугодием 2020 года.

Дополнительным фактором, повлиявшим на чистую прибыль в отчетном периоде, в ДТЭК назвали укрепление национальной валюты и получение доходов от курсовых разниц.

Как сообщалось, "ДТЭК Нефтегаз" по итогам 2020 года увеличил добычу природного газа на 10,8% (на 0,18 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 1,84 млрд куб. м. При этом чистый убыток компании составил 2,76 млрд грн.

"ДТЭК Нефтегаз" является крупнейшей частной газодобывающей компанией в Украине. В портфель ее активов входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.