"НоваПей" стала участником международных платежных систем Visa и MasterCard

Компания "НоваПей" первой среди частных небанковских финансовых учреждений стала полноправным участником международных платежных системы (МПС) Visa и MasterCard.

В частности, компания стала первым частным небанковским уреждением в МПС Visa в регионе СНГ и Юго-Западной Европы и первой в МПС MasterCard Worldwide в Украине и Молдове, сообщили в пресс-службе финкомпании.

Это позволит компании работать с платежными системами напрямую, без посредников и эффективнее использовать ее возможности для улучшения клиентского опыта.

До этого "НоваПей" использовала технологии МПС посредством банков-эквайров.

"Наша компания уже достигла определенного уровня развития и объема транзакций, который дает возможность работать с лидерами рынка платежных систем как полноценный финансовый партнер. Став участником МПС Visa и MasterCard, "НоваПей" может теперь проводить прямые расчеты, более эффективно строить технологии обработки операций, расширить функционал мобильного приложении и онлайн-кабинета Новой почты для наших клиентов. А еще это свидетельство надежности нашей компании и доверия со стороны международных брендов", - прокомментировал СЕО "НоваПей" Андрей Кривошапко.