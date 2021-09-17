Минзднрав разрешил комбинировать вакцины Moderna и Pfizer

В случае, когда первая прививка от COVID-19 была проведена вакциной Moderna, вторую можно делать препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech и наоборот.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что Минздрав в июле утвердил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики позволить комбинировать мРНК-вакцины.

"Если мРНК-вакцина того же самого производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя", – говорится в сообщении.

При этом, интервал между двумя дозами должен составлять 28 дней.

В Минздраве подчеркнули, что комбинировать две казанные вакцины – безопасно и эффективно.

Ранее сообщалось, что с начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 6 169 886 человек, за прошедшие сутки 16 сентября – 122 906. Полностью иммунизирован 5 059 771 украинец.