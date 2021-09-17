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Новини
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Торговая марка "Корвалол-Дарница" признана хорошо известной в Украине

Торговая марка

Фармацевтическая компания "Дарница" добилась признания принадлежащей ей торговой марки "Корвалол-Дарница" хорошо известной в Украине.

Как сообщает пресс-служба компании, по итогам судебного разбирательства о защите прав интеллектуальной собственности сведения о данной торговой марке внесены в Реестр хорошо известных знаков государственного предприятия "Украинский институт промышленной собственности". Информация об этом опубликована в бюллетене Украинского патентного ведомства.

Судебный процесс, завершившийся победой "Дарницы", начался в 2020 году, когда компания обратилась в суд с иском о запрете неправомерного использования ТМ "Корвалол-Дарница".

"Чтобы в дальнейшем снизить риск нарушения своих прав, "Дарница" также заявила исковое требование о признании этой торговой марки хорошо известной в Украине. Одна из главных особенностей такого статуса заключается в том, что недобросовестным конкурентам производителя становится намного сложнее зарегистрировать или использовать похожую торговую марку", – пояснили в компании.

На стадии апелляции в качестве оппонента "Дарницы" выступала компания "Фармак", которая также производит препарат корвалол. Однако в мае текущего года вторая инстанция поддержала позицию "Дарницы" и подтвердила, что фармкомпания действует исключительно в рамках защиты своих прав.

"Представители АО "Фармак" неоднократно разными способами пытались приостановить исполнение решения о признании "Корвалол-Дарница" хорошо известным брендом. Однако данное решение все же вступило в силу, что и отображено в бюллетене "Укрпатента", – отмечается в сообщении.

Напомним, спор по поводу "Корвалола" между АО "Фармак" и фармкомпанией "Дарница" длится уже около 17 лет. Предприятие "Фармак" унаследовало мощности и технологию производства этого препарата от советского завода им. Ломоносова и претендует на установление исключительного права на производство корвалола. Однако на самом деле на территории бывшего СССР "Корвалол" выпускали по меньшей мере 70 заводов, а в странах постсоветского пространства это лекарственное средство помимо Украины производят многочисленные фармкомпании РФ, Беларуси и других бывших союзных республик.

В 2011 году "Фармак" окончательно проиграл судебный спор за исключительные права на "Корвалол" во всех инстанциях. Но в 2017-м выдвинул ходатайство о признании хорошо известным знака "Корвалол Corvalolum". Апелляционная палата Минэкономразвития приняла соответствующее решение, однако "Дарница" направила иск об его отмене, который также был удовлетворен в 2019 году.

В 2020 году Верховный суд направил дело, касающееся знака "Корвалол Corvalolum", на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Палата ВС усмотрела процессуальные нарушения в работе Хозяйственного и Северного апелляционного судов Киева.

На данный момент в реестре хорошо известных знаков числятся обе версии корвалола.

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А ось російська вакцина «Спутнік V» провалила інспектування на підтвердження виконання практики GMP виробництва яку проводила Всесвітня організація охорони здоров'я.

«Цей процес зупинено, тому що під час інспекції однієї з фабрик, на якій відбувається частина виробництва «Спутніка V», було виявлено, що там не дотримуються належних практик виробництва», - заявив заступник голови Панамериканської організації охорони здоров'я Жарбас Барбоза.Належні практики виробництва (Good manufacturing practice, GMP) - це система, яка гарантує виробництво продукції відповідно до стандартів якості.
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17.09.2021 15:20 Відповісти
Люди, не пейте Корвалол. Гуглите состав, это фенобарбитал, он же люминал, противоэпелептическое средство... Запрещен ввоз в США... В штате Арканзас (США) высокие дозы фенобарбитала в комбинации с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BC лоразепамом в 2013 году планировали использовать для умерщвления заключённых, но из-за запрета ввоза в США отказались....
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17.09.2021 15:48 Відповісти
Ну так понятное дело.Вся страна на него подсела.Пять капель на бутылку коньяка и нормально
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17.09.2021 15:56 Відповісти
Корвалол вызывает токсикоманию и привыкание. Это жесткий транквилизатоп на основе фенобарбитала. Пародокс, за лечебную коноплю садят на 10-13 лет, а откровенный наркотик фенобарбитал рекламтруется в СМИ) ...и так повсюду что касается медицинских вопросов
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17.09.2021 16:26 Відповісти
Какие украинские медикаменты имеют международную лицензию и прошли аккредитацию ???? Боюсь, если с десяток наберется, то, уже хорошо.
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17.09.2021 19:23 Відповісти

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