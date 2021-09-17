Торговая марка "Корвалол-Дарница" признана хорошо известной в Украине

Фармацевтическая компания "Дарница" добилась признания принадлежащей ей торговой марки "Корвалол-Дарница" хорошо известной в Украине.

Как сообщает пресс-служба компании, по итогам судебного разбирательства о защите прав интеллектуальной собственности сведения о данной торговой марке внесены в Реестр хорошо известных знаков государственного предприятия "Украинский институт промышленной собственности". Информация об этом опубликована в бюллетене Украинского патентного ведомства.

Судебный процесс, завершившийся победой "Дарницы", начался в 2020 году, когда компания обратилась в суд с иском о запрете неправомерного использования ТМ "Корвалол-Дарница".

"Чтобы в дальнейшем снизить риск нарушения своих прав, "Дарница" также заявила исковое требование о признании этой торговой марки хорошо известной в Украине. Одна из главных особенностей такого статуса заключается в том, что недобросовестным конкурентам производителя становится намного сложнее зарегистрировать или использовать похожую торговую марку", – пояснили в компании.

На стадии апелляции в качестве оппонента "Дарницы" выступала компания "Фармак", которая также производит препарат корвалол. Однако в мае текущего года вторая инстанция поддержала позицию "Дарницы" и подтвердила, что фармкомпания действует исключительно в рамках защиты своих прав.

"Представители АО "Фармак" неоднократно разными способами пытались приостановить исполнение решения о признании "Корвалол-Дарница" хорошо известным брендом. Однако данное решение все же вступило в силу, что и отображено в бюллетене "Укрпатента", – отмечается в сообщении.

Напомним, спор по поводу "Корвалола" между АО "Фармак" и фармкомпанией "Дарница" длится уже около 17 лет. Предприятие "Фармак" унаследовало мощности и технологию производства этого препарата от советского завода им. Ломоносова и претендует на установление исключительного права на производство корвалола. Однако на самом деле на территории бывшего СССР "Корвалол" выпускали по меньшей мере 70 заводов, а в странах постсоветского пространства это лекарственное средство помимо Украины производят многочисленные фармкомпании РФ, Беларуси и других бывших союзных республик.

В 2011 году "Фармак" окончательно проиграл судебный спор за исключительные права на "Корвалол" во всех инстанциях. Но в 2017-м выдвинул ходатайство о признании хорошо известным знака "Корвалол Corvalolum". Апелляционная палата Минэкономразвития приняла соответствующее решение, однако "Дарница" направила иск об его отмене, который также был удовлетворен в 2019 году.

В 2020 году Верховный суд направил дело, касающееся знака "Корвалол Corvalolum", на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Палата ВС усмотрела процессуальные нарушения в работе Хозяйственного и Северного апелляционного судов Киева.

На данный момент в реестре хорошо известных знаков числятся обе версии корвалола.