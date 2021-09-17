Глава Киевской области предупредил о приостановке работы школ при вакцинации менее 80% учителей

Школы Киевской области, в которых до 20 сентября не будут вакцинированы 80% учителей, будут закрыты.

Об этом глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин сообщил во время общения с учителями лицея в Вишневом, передает пресс-служба ОГА.

"Хочу достучаться ко всем педагогам Киевской области. В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже в поселениях карантинных нормах. Но есть условие – работать только те школы, где вакцинировано 80% работников. В лицее сейчас, например, прививки получил 61% учителей. Есть все возможности для того, чтобы быстро исправить ситуацию и обеспечить обучение для детей даже тогда, когда область переведут в "желтую" зону эпидопасности. Если же до 20 сентября этого не будет сделано, школу закроют. Онлайна больше не будет", – заявил глава областной администрации.

Володин подчеркнул, что такая мера является вынужденной, поскольку в области начался рост количества больных коронавирусом. Аналогично увеличивается и уровень госпитализации.

"Требование иметь 80% вакцинированных в коллективе касается всех: и социальной сферы, и бизнеса. К тому же прививки сейчас – это единственный способ защититься от болезни. Поэтому надеюсь, что сознательное отношение к своему здоровью все же возьмет верх", – добавил глава ОГА.

Он уточнил, что после введения "желтой" зоны эпидемической опасности в Киевской области смогут продолжить работу 535 учебных заведений, еще 720 - под вопросом, покскольку в них вакцинировано менее 80% сотрудников.

По данным областной администрации, в целом на Киевщине среди педагоги получили 62 987 прививок от коронавируса. При этом 27 538 педагогов региона прошли полный курс вакцинации.

За минувшие сутки в области зафиксировано 257 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе заболел 21 ребенок. 15 больных госпитализированы, один человек скончался.