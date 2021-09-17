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Власти Киева предупредили о перекрытии улиц в центре города на выходных из-за пробега

Власти Киева предупредили о перекрытии улиц в центре города на выходных из-за пробега

На выходных 18-19 сентября в центре Киева будет ограничено движение по ряду улиц в связи с проведением спортивного мероприятия "11-й WORK.UA Киевский полумарафон 2021".

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, непосредственно само мероприятия пройдет в воскресенье, 19 сентября, с 07:00 до 13:30, однако перекрывать улицы для подготовки к нему начнут уже в субботу.

В частности, по информации организаторов, с 5:00 субботы, 18 сентября, до 22:00 воскресенья, 19 сентября, будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади, а также по ряду других улиц.

График перекрытия улиц 18-19 сентября:

  • ул. Григория Сковороды (от Контрактовой площади до ул. Волошской) – с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;
  • ул. Межигорская (от ул. Г. Сковороды до ул. Спасской) – с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;
  • ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) – с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября.

График перекрытия улиц 19 сентября:

  • ул. Петра Сагайдачного – с 07:00 до 13:30;
  • Боричев спуск – с 07:00 до 13:30;
  • ул. Игоревская – с 07:00 до 13:30;
  • ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Верхний Вал до Почтовой площади) – с 07:00 до 13:30;
  • ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) – с 07:00 до 11:00;
  • Набережное шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска) – с 07:00 до 13:30;
  • Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) – с 07:00 до 11:00;
  • Гаванский мост (в направлении Северного моста) – с 07:00 до 11:00;
  • ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста) – с 07:00 до 11:00
  • Северный мост (в направлении жилого массива Троещина) – с 07:00 до 11:00;
  • ул. Трухановская – с 07:00 до 12:00;
  • Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) – с 07:00 до 11:00;
  • Мост Метро – с 07:00 до 10:00;
  • поворот с моста Метро на Набережное шоссе – с 07:00 до 11:00.

Власти Киева предупредили о перекрытии улиц в центре города на выходных из-за пробега 01

Также по маршруту марафона предусмотрены изменения движения общественного транспорта.

По данным организатора мероприятия Run Ukraine, в этом году в марафоне примут участие около 9000 участников. В программе – индивидуальные взрослые старты 21 км, 10 км, 4,2 км, эстафета, командные старты, детские забеги и Ветеранская десятка.

Автор: 

Київ (4670) транспорт (504) марафон (11)


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