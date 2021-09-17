В Офисе Зеленского допустили пересмотр цели Нацбанка по инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) может пересмотреть цель по инфляции и коридор отклонения от нее.

Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко, передает Интерфакс-Украина.

"С учетом потребности экономического развития страны власть может пересмотреть саму инфляционную цель или коридор отклонения от нее", – сказала Свириденко.

Она добавила, что Национальный банк также может возобновить действие ряда монетарных инструментов, которые были введены как антикризисные и о сворачивании которых уже объявил НБУ.

"НБУ может также развивать монетарные инструменты, например, использовать продленное рефинансирование, как он это сделал во время кризиса", – отметила Свириденко.

По ее мнению, также существует необходимость расширения линейки производных финансовых инструментов, таких как валютные свопы и свопы процентных ставок, а также – объемов их использования.

"Стоит также расширять линейку производных финансовых инструментов, например валютных свопов, свопов процентных ставок, а также объемов их использования", – добавила замглавы Офиса президента.

Напомним, в июле Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на конец 2021 года с 8% до 9,6%, допустив, что на протяжении года она может превысить 11%. В начале года НБУ ожидал, что рост цен не превысит около 6,5%.

При этом НБУ сохраняет целевой диапазон инфляции на уровне 5% ± 1 процентный пункт, прогнозируя достижение этой цели во второй половине 2022 года.

Ранее первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко также критиковал политику Национального банка, направленную на сдерживание инфляции. В частности, Любченко предлагал развивать инвестиционное рефинансирование банковских кредитов, смягчать требования к оценке кредитных рисков и модернизировать монетарную политику через "временное смещение акцентов с целей стабилизации инфляции к целям поддержки экономического роста".