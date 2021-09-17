Офис президента прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,8%

Офис президента оценивает рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,8%, а полное восстановление экономики ожидается в течение ближайших двух лет.

Об этом сообщила замглавы Офиса президента Юлия Свириденко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем, что полное восстановление экономики будет происходить на протяжении этого и последующего годов. В этом году мы прогнозируем рост ВВП на уровне 3,8%", – сказала она агентству.

Свириденко добавила, что в настоящее время наблюдается оживление частного потребления и внешнего спроса.

"Аграрии собирают рекордные урожаи, что также поможет экономике расти. Вместе с тем, потенциал роста сегодня зависит от темпов вакцинации, а риском может быть распространение новых штаммов коронавируса", – добавила она.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики оценило рост ВВП за семь месяцев 2021 года в 2,1%