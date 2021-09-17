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Новини Бюджет-2022
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Кабмин заложил в проект госбюджета импортный газ по $220 за тысячу кубометров

Кабмин заложил в проект госбюджета импортный газ по $220 за тысячу кубометров

Внесенный Кабинетом министров в Верховную Раду проект государственного бюджета Украины на 2022 год построен с учетом прогноза Министерства экономики о среднегодовой цене импорта газа по цене $220 за тысячу кубометров.

Согласно пояснительной записке к документу, средняя цена нефти в следующем год ожидается на уровне $65 за баррель марки Brent, передает Интерфакс-Украина.

Правительство также заложило в проект госбюджета-2022 прогноз снижения стоимости железной руды в первом-третьем кварталах 2022 года до $100 за тонну по сравнению со $181 за тонну за аналогичный период 2021 года и $133 за тонну в четвертом квартале 2021 года.

Проект госбюджета-2022 построен на прогнозе среднегодового курса доллара в 2022 году на уровне 28,6 грн/$ (28,7 грн/$ – на конец года) и 33,75 грн за евро.

При этом правительство по-прежнему ожидает девальвации нацвалюты в этом году, указывая ожидаемый среднегодовой курс доллара и евро на уровне соответственно 28 грн/$ и 33,04 грн за евро.

Как сообщалось, в нынешнем году в Европе зафиксирован аномальный рост спотовых цен на природный газ: в конце июля они преодолели отметку $500 за тыс. куб. м, к середине сентября вплотную приблизились к планке $1000 за тыс. куб. м, и лишь на днях опустились до уровня $800 за тыс. куб. м.

Цены на железную руду в последние месяцы упали до уровня ниже $120 за тонну, хотя еще в конце июля превышали $200 за тонну.

Нефть марки Brent в настоящее время котируется на рынке на уровне около $75 за баррель.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
бюджет (1799) газ (7906) держбюджет (1565) Кабмін (7722) нафта (4753) ціни (3412)


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