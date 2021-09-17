Нацбанк спрогнозировал замедление роста денежной массы в 2022 году до 10,9%

Рост денежной массы в Украине в 2022 году замедлиться до 10,9% по сравнению с прогнозируемым в 2021 году ростом в 13,8%.

Об этом говорится в прогнозе Национального банка Украины, размещенном в основных принципах денежно-кредитной политики на 2022 год, передает Интерфакс-Украина.

Согласно им, Нацбанк ожидает роста денежной массы до 2,1 трлн грн к концу 2021 года и до 2,33 трлн грн к концу 2022 года.

Кроме того, денежная масса за 2023 год вырастет на 6,7% – до 2,6 трлн грн, говорится в прогнозе.

В то же время центробанк ожидает замедления роста денежной базы с 17,9% в 2021 году до 7,9% в 2022 году.

Нацбанк также ожидает, что денежные средства в обращении вне банков (M0) за 2021 год вырастут на 16,2% – до 599,6 млрд грн, за 2022 год – на 8%, до 647,68 млрд грн, а за 2023 год – на 6,5%, до 689,9 млрд грн.

Согласно прогнозу регулятора, депозитный портфель банков за 2021 год вырастет на 12,9% – до 1,5 трлн грн, в частности в национальной валюте – на 17,7% (до 984,7 млрд грн), а в инвалюте – на 4,8%, до 517,8 млрд грн.

Ожидается, что в 2022 году депозитный портфель банков вырастет на 12% – до 1,68 трлн грн, в частности в национальной валюте – на 13,4% (до 1,1 трлн грн), а в инвалюте – на 9,2%, до 565,7 млрд грн.

Как сообщалось, в 2020 году денежная масса выросла на 28,6%. НБУ отмечал, что это были самые высокие темпы ее роста за последние 12 лет