Сотрудники налоговой милиции причастны к схеме уклонения от налогов на 250 миллионов, – Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт относительно 11 лиц по факту уклонения от уплаты налогов и сборов во время экспорта грецких орехов на сумму 250 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ведомства, фигурантов также подозревают в служебном подлоге, подделке документов и подачу для проведения госрегистрации документов с недостоверными данными.

Расследование установило, что члены организованной преступной группировки уклонились от уплаты сборов и налогов при экспорте грецких орехов в страны Евросоюза и Ближнего Востока.

Отмечается, что в состав группировки вошли физические и юридические лица, которые покупали грецкие орехи у населения за неучтенную наличку и организовали их экспорт через ряд подконтрольных специально созданных предприятий.

"При этом они использовали поддельные документы об их приобретении у фиктивных предприятий. Реальные объемы доходов они скрывали и не отражали в бухгалтерском и налоговом учете", – уточнили в прокуратуре.

При этом, по данным следствия, схема существовала благодаря содействию сотрудников Государственной фискальной службы (ГФС, курирует работу налоговой милиции).

"Преступная деятельность прикрывалась сотрудниками Главного управления Государственной фискальной службы в Черновицкой области. В результате таких действий в бюджет не уплачено более 250 млн грн налогов", – говорится в сообщении.