Офис Зеленского и Кабмин разошлись в оценке объема заявок по программе "инвестнянь"

В Офис по привлечению и поддержки инвестиций (UkraineInvest) на получение господдержки по закону об "инвестнянях" поступило 26 заявок на общую сумму $1,7 млрд.

Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко, передает Интерфакс-Украина.

"К ним (в UkraineInvest, – ред.) от инвесторов поступило 26 заявок на получение господдержки инвестиционных проектов на сумму $1,7 млрд в соответствии с законом "О государственной поддержке инвестпроектов со значительными инвестициями", – сказала Свириденко.

"Эти проекты будут реализованы в отраслях перерабатывающей промышленности, агропереработки, логистики, транспорта и туризма", – добавила она.

Как сообщалось, 14 сентября на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Государственное агентство по привлечению инвестиций (UkraineInvest) получило 23 заявки на предоставление льгот от потенциальных инвесторов на общую сумму свыше $2 млрд.

Напомним, 10 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Он предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.

В частности, определена возможность получения налоговых льгот, обеспечения инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры, предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов, закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины. При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Изначально в феврале 2020 года на Экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский анонсировал ряд мер, призванных привлечь иностранных инвесторов. В частности, персональную "инвестиционную няню" от правительства и прямые инвестиционные договоры с государством для проектов с инвестициями более $100 млн.