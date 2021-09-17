"Закарпатгаз" установил 23 новых шкафных газорегуляторных пункта

С начала года АО "Закарпатгаз" установил 23 новых газорегуляторных пункта шкафного типа (ШГРП).

Как сообщает пресс-служба компании, новое оборудование производства Львовского завода-производителя RGC Production было установлено на замену самортизированным отработанным пунктам, чей срок эксплуатации истек.

Отмечается, что планом развития "Закарпатгаза" предусмотрено замена ШГРП в 29 населенных пунктах Ужгородского, Мукачевского и Тяческого районах области. Новое оборудование позволит совершать бесперебойную и безопасную доставку газа 6 350 потребителям.

"ШГРП RGC Production имеют многоступенчатую защиту, минимизируют утечки газа и аварийные ситуации. Что это означает для потребителя? Именно ШГРП обеспечивают корректную и безопасную работу газовых приборов, рассчитанных на потребление газа низкого давления. Фильтры ШГРП очищают топливо перед подачей энергоносителя потребителям", – отметил начальник отдела инвестиций компании Николай Ивасий.

В "Закарпатгазе" уточнили, что обновление газораспределительных пунктов проводится в рамках инвестиционной программы – Плана развития предприятия.

Стоимость оборудования с проведением комплекса монтажных работ составляет около 8,2 млн грн. Согласно законодательству, данные работы финансируются из тарифа на распределение газа, поэтому оплата потребителями услуг обеспечивает своевременное проведение редизайна газовых сетей.

В планах компании до конца года смонтировать еще 21 объект.